«Альфа-Капитал»: Минфин разместил ОФЗ на сумму 137,5 млрд руб.

Александр Джиоев, аналитик УК «Альфа-Капитал»

Рублевые облигации

Аукционы Минфина: неоднородность спроса

На прошлой неделе Минфин разместил ОФЗ на сумму 137,5 млрд руб. по номиналу. Уточненный квартальный план выполнен на 80%, с начала года в деньгах привлечено 6,31 трлн руб. (90% годового плана). Соответственно, до конца года темпы размещений могут составить около 170 млрд руб. в неделю. Спрос на 8-летний ОФЗ26252 был традиционно высоким, соотношение к фактическому размещению составило 1,8х при доходности 14,99%. За три аукциона Минфин реализовал более двух третей всего объема этого выпуска.

Дебютировавший 15-летний ОФЗ-26254 с фиксированной ставкой столкнулся со скромным спросом в 37,6 млрд руб., итоговое размещение составило 21,4 млрд руб. При этом уровень доходности был довольно высоким для подобного выпуска — 14,76%.

В аналитическом обзоре «О развитии банковского сектора» за октябрь ЦБ сообщил, что стоимость ОФЗ на балансе банков увеличилась на 0,4 трлн руб. В основном этот рост был движим выкупом банками новых выпусков на аукционах Минфина: из размещенных в октябре ОФЗ на 0,8 трлн руб. банки выкупили 67,3% (0,5 трлн руб.).

О чем говорит «Обзор финансовой стабильности» от Банка России

Банк России опубликовал «Обзор финансовой стабильности» за II–III кварталы, который отразил ускорение кредитования компаний после замедления в январе — марте. Основную долю среди заемщиков занимали застройщики (25% прироста корпоративного долга), крупные нефтегазовые компании, ЖКХ и электроэнергетики. Объемы кредитов малому и среднему бизнесу при этом снизились.

Прибыль российских компаний сократилась на 13,1% г/г из-за снижения сырьевых цен, замедления внутреннего спроса, роста регулярных затрат и увеличения процентных расходов.

Рост кредитования и снижение корпоративных прибылей сохраняет кредитный риск как ключевой для банковского сектора. Хотя качество кредитов в этом году остается высоким: по данным Банка России с начала года доля кредитов с высокой вероятностью невозврата выросла лишь на 0,2 п. п., до 4%. С другой стороны, доля проблемных активов в портфеле потребительских кредитов выросла на 2,1 п. п., до 12,9%, что, впрочем, покрывается существенным буфером капитала.

В целом сейчас банковский сектор, скорее всего, подошел к пику в формировании резервов на покрытие кредитных рисков, а в дальнейшем качество кредитных портфелей стабилизируется и по мере снижения процентных ставок будет улучшаться. Это снизит давление на чистую процентную маржу банков.

Еврооблигации

Доходности гособлигаций Японии на многолетних максимумах

Доходность 10-летних гособлигаций Японии закрепилась на уровне 1,81% в конце прошлой недели и 1 декабря поднялась резко до 1,87%, максимума за последние 17 лет. Ставки по 30-летним бумагам поднялись до рекордных 3,39% против 2,3% на начало года. Участники рынка свопов закладывают в цены вероятность повышения базовой ставки Банка Японии на уровне 80% на заседании 19 декабря по сравнению с 23% неделю назад. Вероятность повышения на январском заседании возросла более чем до 94%.

Ожидания относительно ужесточения монетарной политики укрепляются на фоне ускорения инфляции, улучшения экономических индикаторов и ослабления иены на 7% к доллару США за последние шесть месяцев. Кроме того, министерство финансов планирует увеличить выпуск двух- и пятилетних гособлигаций на 300 млрд иен (1,92 млрд долл.), казначейских векселей — на 6,3 трлн иен. Это окажет давление на краткосрочные суверенные облигации. Размещение министерством финансов двухлетних облигаций в конце прошлой недели столкнулось со слабым спросом, это подтверждает осторожность инвесторов в преддверии повышения базовой ставки.