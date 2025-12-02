«Альфа-Капитал»: Состоялось заседание ОПЕК+

Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»

Сырьевые активы

Рынок нефти: без сюрпризов

В минувшие выходные состоялось заседание ОПЕК+. Альянс подтвердил решение о сохранении текущих квот на добычу нефти в январе, феврале и марте 2026 года. Такой шаг был ожидаем — повышение квот увело бы цену на Brent ниже 60 долл. за баррель, а сокращение квот ударило бы по бюджетным интересам участников соглашения, которые уже столкнулись с потерей доли рынка из-за наращивания добычи в Северной и Южной Америке. Помимо замедления в росте потребления, давление на цены оказывает и сокращение геополитической премии — ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, участники рынка также реагируют на сообщения о возможном прогрессе в разрешении конфликта между РФ и Украиной.

В то же время картелю удается выходить из сделки сбалансированно: квоты превысили уровень марта этого года на 2,9 млн барр. в сутки, тогда как резких колебаний в ценах на «черное золото» удалось избежать. Возможно, альянс вернется к повышению квот в II квартале следующего года, чтобы компенсировать снижение цен за счет наращивания объемов поставок. В дальнейшем квоты на 2027 год будут пересмотрены, что может привести к разногласиям между странами-участницами.

Поддержку рынку в начале этой недели оказало заявление Дональда Трампа о возможности закрытия воздушного пространства над Венесуэлой. Венесуэла экспортирует около 800 тыс. барр. в сутки, большая часть направляется в Китай. Усиление напряженности с США ожидаемо провоцирует опасения на рынке относительно стабильности поставок нефти из страны.

Цена на медь обновила исторический рекорд

Цена на медь обновила исторический рекорд в конце недели. Возобновление «бычьего» тренда получило импульс после того, как крупные металлургические заводы Китая согласовали план сокращения производства в 2026 году, поскольку падение цен на переработку привело к снижению маржи. Так, группа по закупкам медеплавильных заводов Китая (CSPT), состоящая из 13 крупных металлургических заводов, заявила в пятницу о намерении сократить темпы переработки медного концентрата более чем на 10% в следующем году.

Растущие ожидания снижения ставки ФРС на следующей неделе также подогревают интерес к промышленным металлам, спрос на которые может возрасти вследствие оживления деловой и потребительской активности.

Валюты

Рубль удерживает позиции

Предстоящая неделя будет насыщенной для валютного рынка: ожидается погашение облигаций Минфина на сумму 1,75 млрд евро, размещение ОФЗ в юанях и объявление параметров валютных операций Минфина на предстоящий месяц. Мы не ожидаем существенного изменения чистых продаж валюты с учетом операций Минфина и Банка России в декабре, но этот фактор останется поддерживающим для крепких позиций рубля. В то же время импорт остается слабым, а спрос физических лиц на валюту хотя и растет, но остается ниже, чем в предыдущие годы. Это позволяет нам ожидать стабильности курса до конца года.

Наибольший интерес представляют параметры валютных операций на следующий год, которые предполагают существенное сокращение продаж валюты Банком России. Ранее мы оценивали сокращение чистых продаж в I полугодии более чем на 55% от текущего уровня. Курс может развернуться к ослаблению также из-за дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России, что поддержит внутренний механизм carry trade, например, в кредитовании.