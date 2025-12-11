Комментарии

Экспертное сообщество «ВС Партнер»
«Государство сегодня крайне нетерпимо к налоговым недоимкам»,– адвокаты Станислав Орловский и Андрей Степанов
Сколько на самом деле стоит ваш бизнес?
Олег Кривозубов: «Мы хотим, чтобы клиент получал максимальный результат»
Все материалы сюжета

Дивдоходность Сбера за 2025 год будет на уровне доходности рублевых вкладов

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:

– Обыкновенные акции Сбербанка с начала торгов 10 декабря прибавляют символические 0,03% и консолидируются у отметки 306,4 руб., на фоне умеренного роста на Московской бирже в целом.

Глава финансовой корпорации Герман Греф подтвердил планы распределить между акционерами 50% чистой прибыли банка по МСФО за текущий год. Ранее эмитент прогнозировал ее повышение на 6% в годовом выражении (г/г), то есть с прошлогодних 1,58 трлн до 1,67 трлн руб. Однако с января по сентябрь банк уже сгенерировал 1,57 трлн руб. прибыли по РСБУ, то есть, скорее всего, прогноз показателя по МСФО будет повышен. Мы ориентируемся на чистую прибыль Сбера за текущий год в диапазоне 1,7–1,72  трлн руб.

Таким образом, в виде дивиденда за этот период корпорация может распределить по 39,4–39,8 руб. на акцию, что обеспечит доходность 13–13,2% в текущих котировках. Для голубых фишек это весьма высокий уровень. Однако на куда менее рискованном вложении в виде открытия рублевого депозита Сбере можно заработать 14–15% годовых.

Скорее всего, околонулевая динамика акций компании сигнализирует о более высоких ожиданиях инвесторов в отношении ее дивидендов. Наша целевая цена по обыкновенной акции Сбербанка на горизонте года — 340 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги