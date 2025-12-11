Дивдоходность Сбера за 2025 год будет на уровне доходности рублевых вкладов

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:

– Обыкновенные акции Сбербанка с начала торгов 10 декабря прибавляют символические 0,03% и консолидируются у отметки 306,4 руб., на фоне умеренного роста на Московской бирже в целом.

Глава финансовой корпорации Герман Греф подтвердил планы распределить между акционерами 50% чистой прибыли банка по МСФО за текущий год. Ранее эмитент прогнозировал ее повышение на 6% в годовом выражении (г/г), то есть с прошлогодних 1,58 трлн до 1,67 трлн руб. Однако с января по сентябрь банк уже сгенерировал 1,57 трлн руб. прибыли по РСБУ, то есть, скорее всего, прогноз показателя по МСФО будет повышен. Мы ориентируемся на чистую прибыль Сбера за текущий год в диапазоне 1,7–1,72 трлн руб.

Таким образом, в виде дивиденда за этот период корпорация может распределить по 39,4–39,8 руб. на акцию, что обеспечит доходность 13–13,2% в текущих котировках. Для голубых фишек это весьма высокий уровень. Однако на куда менее рискованном вложении в виде открытия рублевого депозита Сбере можно заработать 14–15% годовых.

Скорее всего, околонулевая динамика акций компании сигнализирует о более высоких ожиданиях инвесторов в отношении ее дивидендов. Наша целевая цена по обыкновенной акции Сбербанка на горизонте года — 340 руб.