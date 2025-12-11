Комментарии

Экспертное сообщество «ВС Партнер»
«Государство сегодня крайне нетерпимо к налоговым недоимкам»,– адвокаты Станислав Орловский и Андрей Степанов
Сколько на самом деле стоит ваш бизнес?
Олег Кривозубов: «Мы хотим, чтобы клиент получал максимальный результат»
Все материалы сюжета

Альфа-Банк стал лауреатом премии CBonds Awards 2025 в номинации «Лучшая аналитика по финансовым рынкам»

Команда аналитиков Альфа-Банка третий год подряд стала победителем в номинации «Лучшая аналитика по финансовым рынкам» от CBonds. Вручение премии состоялось 5 декабря 2025 года в рамках XXIII Российского облигационного конгресса, который прошел в Санкт-Петербурге.

«Мы признательны за высокую оценку экспертного мнения аналитической команды Альфа-Банка. Турбулентность на российском финансовом рынке в последние годы повысила важность качественной аналитики для принятия инвестиционных решений. Мы стремимся к тому, чтобы наши аналитические продукты были актуальными и полезными и для инвесторов, и для компаний-эмитентов», – прокомментировал Борис Красноженов, руководитель управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-Банка.

Премия Cbonds Awards вручается с 2003 года. Премия учреждена информационно-аналитической платформой CBonds – лидирующим российским сервисом для профессионалов финансового рынка и инвесторов. Это единственная в России премия, которая присуждается инвестиционным банкам – участникам финансового рынка.

Российский облигационный конгресс является крупнейшей в России конференцией в области рынка облигаций и одним из крупнейших мероприятий в области финансовых рынков. В этом году мероприятие посетили более 1000 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги