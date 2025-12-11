Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Центробанк поднял официальный курс доллара сразу на 1,09 рубля до 77,90, евро подскочило на 1,95 рубля до 91,38, юань прибавил 13 копеек и закрепился выше отметки в 10,96 рубля. Такое синхронное ослабление после недавнего укрепления выглядит как естественная коррекция, но драйверов у движения несколько.

Начинается традиционная предновогодняя история — растут бюджетные, корпоративные и потребительские расходы, усиливается спрос на импорт и валюту. А предстоящее заседание ЦБ 19 декабря может серьезно скорректировать траекторию рубля.

ФРС ожидаемо снизила ставку на 0,25 процентного пункта до диапазона 3,5-3,75%, но Джером Пауэлл дал понять, что дальнейшее смягчение не будет автоматическим. Индекс доллара отреагировал умеренным ростом, что добавило давления на развивающиеся валюты, включая рубль.

Нефть марки Brent торгуется вблизи $62 за баррель — это довольно слабый уровень, но геополитическая премия частично удерживает котировки от дальнейшего падения. Вчера стало известно о захвате американскими военными танкера с венесуэльской нефтью, что добавило напряженности на сырьевом рынке. Процесс по урегулированию украинского конфликта продолжается, хотя и без видимых прорывов — и это пока не позволяет нефти уверенно развернуться вверх.

Интересный сигнал поступил вчера с презентации Сбера. Его аналитики ожидают роста ВВП всего на 1%, инфляцию в диапазоне 5-6%, а ключевую ставку к концу 2026 года прогнозирует на уровне 12%. Это означает, что банк закладывает постепенное смягчение денежно-кредитной политики, что при прочих равных может давить на рубль.

Сегодня в фокусе — публикация недельных данных по инфляции в России. Ожидается умеренный прирост порядка 0,05%, что может подтвердить тренд на замедление роста цен. Это важный сигнал перед заседанием ЦБ. Также выйдут ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА по нефтяному рынку — от их оценок баланса спроса и предложения будет зависеть дальнейшая динамика цен на энергоносители.

Укрепление рубля в последние недели поддерживалось высоким объемом предложения валюты при слабом спросе, но сейчас ситуация меняется. При отсутствии внешних шоков ожидаем умеренную стабильность в районе 77-79 рублей за доллар. Однако по мере приближения новогодних праздников и на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ волатильность может нарастать.