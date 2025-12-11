Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Индекс Мосбиржи утром четверга уверенно продвинулся к отметке 2750 пунктов, добавив за первую минуту торгов +0,6% и закрепившись на уровне 2736 пунктов. К середине дня бенчмарк продолжил движение вверх, достигнув 2754 пунктов — это первое пересечение психологически важной планки с 20 октября. Такая динамика выглядит особенно примечательно на фоне событий предыдущих дней, когда рынок балансировал вокруг 2700 пунктов в ожидании ясности по геополитической повестке.

В авангарде роста оказались АФК «Система» и «Интер РАО» — обе компании прибавили по +2,6%. Группа компаний ПИК подросла на +2,0%, что заметно на фоне недавнего давления на застройщиков из-за высоких ставок. «АЛРОСА» и «Московская биржа» добавили по +1,5%. Среди других бумаг выделились «Норникель» (+1,2%), «Т-Технологии» (+1,1%), «ВК» (+1,0%), «Газпром» (+0,8%), «МТС» (+0,7%) и «Яндекс» (+0,7%).

Главным драйвером оптимизма стали заявления президента США Дональда Трампа, когда тот призвал Зеленского «взять себя в руки» и согласиться с американским мирным планом, отметив, что Украина терпит колоссальные потери, а Россия обладает преимуществом в конфликте. Он также заявил, что «всегда было понимание», что Украина не вступит в НАТО. Эти и другие комментарии рынок воспринял как шаг к возможному прогрессу в переговорном процессе, хотя конкретных прорывов пока не случилось.

Вторым позитивным фактором выступили данные Росстата по инфляции за ноябрь, опубликованные накануне вечером. Месячная инфляция замедлилась до +0,42% с октябрьских +0,50%, оказавшись ниже консенсус-прогноза в +0,52%. Годовая инфляция снизилась до 6,64% — это минимум с сентября 2023 года. Более того, со 2 по 8 декабря недельный рост цен составил всего +0,05%, что в пересчете на годовую базу дает показатель около 6,12-6,34%.

Все эти цифры укрепляют ожидания, что Центробанк на заседании 19 декабря снизит ключевую ставку с 16,5% до 16,0%, а возможно, сделает и более агрессивный шаг. Напомню, что уровень инфляции уже ниже прогноза ЦБ на весь 2025 год (6,5-7,0%).

Фоном для российских торгов выступает слабая динамика нефтяных котировок. Фьючерс на Brent торгуется в районе $62 за баррель, испытывая давление в ожидании ежемесячных докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые должны выйти в течение дня. Накануне вечером цены на нефть слегка подскочили после сообщений о захвате американскими военными венесуэльского танкера с санкционной нефтью, но к утру четверга рынок вернулся к прежним уровням. Несмотря на относительно низкую нефть, акции российских экспортеров получили поддержку от ослабления рубля — доллар за ночь подорожал на +1,09 рубля, достигнув 77,90 рубля по официальному курсу ЦБ.

Индекс РТС прибавил +0,6%, поднявшись до 1107 пунктов. Облигационный рынок отреагировал на новости сдержанно — индекс RGBI торговался в небольшом минусе. На горизонте наблюдений остается несколько важных событий: решение Швейцарского национального банка по ставке, ежемесячные доклады по нефти, а главное — ожидаемое решение ЦБ РФ 19 декабря. Пока же индекс Мосбиржи чувствует себя комфортно выше 2750 пунктов, и при сохранении текущего настроя путь к 2800 пунктам выглядит вполне реалистичным сценарием на ближайшие дни.