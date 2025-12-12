Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Рубль второй день подряд отступает к основным мировым валютам. Центробанк установил официальные курсы на 12 декабря: доллар подорожал до 79,34 рубля (+1,44 руб), евро — до 92,94 рубля (+1,56 руб), юань — до 11,19 рубля (+0,22 руб). После недавнего укрепления национальная валюта возвращается к более привычным уровням, которые мы наблюдали в конце октября.

С одной стороны, рубль получает поддержку от замедляющейся инфляции — за неделю со 2 по 8 декабря она составила всего 0,05%, это один из лучших результатов осени. С начала года накопленный рост цен достиг 5,31%, а годовая инфляция опустилась к отметке 6,1%. Такая динамика дает ЦБ больше пространства для маневра на грядущем заседании 19 декабря.

С другой, есть и факторы давления. Например, ноябрьское сокращение на 17% продаж валюты крупнейшими экспортерами. Регулятор связывает это со снижением валютной выручки на фоне просевших нефтяных котировок. При этом спрос со стороны импортеров пока остается умеренным — основная масса товаров к новогоднему сезону уже закуплена.

ФРС США с сегодняшнего дня запускает выкуп казначейских облигаций на 40 млрд долларов в месяц — причем раньше запланированного срока. Все ждали такого шага только в январе. Хотя регулятор и называет это «технической корректировкой», фактическое расширение баланса ФРС традиционно несет проинфляционный эффект и может оказать давление на доллар в среднесрочной перспективе.

Геополитический календарь насыщен. На выходных возможны переговоры по мирному плану с участием США, Европы и Украины — европейские лидеры передали свои предложения администрации Трампа. А 18 декабря состоится саммит ЕС, где будет обсуждаться вопрос о бессрочной заморозке российских активов на 210 млрд евро. Брюссель пытается ускорить принятие решения, чтобы не допустить вето Венгрии и Бельгии, однако единого мнения среди стран-членов пока нет. ЦБ РФ уже заявил, что любые несогласованные действия с российскими активами будут незаконными и нарушающими международное право.

В краткосрочной перспективе рубль, вероятно, вернется в диапазон 80-83 рубля за доллар при условии стабильности внешних факторов. К концу года возможна даже умеренная коррекция в сторону 85 рублей. Рост цен на нефть остается одним из ключевых факторов поддержки курса, поэтому резкое падение котировок от текущих уровней может стать триггером для ослабления национальной валюты.

Ближайшая неделя обещает быть насыщенной событиями. Заседание ЦБ 19 декабря, геополитические переговоры в выходные, саммит ЕС в среду — любое из этих событий способно задать новый вектор движения. При этом фундаментальная картина выглядит умеренно конструктивно: инфляция замедляется быстрее прогнозов, торговый баланс сохраняет профицит, а высокая ключевая ставка продолжает делать рублевые активы привлекательными для инвесторов.