Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Российский фондовый рынок продолжает подниматься после резкого вечернего скачка, который случился на фоне геополитических новостей. Индекс Мосбиржи в пятницу утром торговался около 2760 пунктов, прибавляя порядка +0,4%. Рост сдержанный, но устойчивый — инвесторы оценивают перспективы после того, как вечерняя сессия четверга выстрелила до 2780 пунктов на заявлениях Зеленского о возможном референдуме по территориальным вопросам. Это был максимум с середины сентября, и настроения заметно улучшились. Основная сессия четверга завершилась с приростом +1,04% на уровне 2748,93 пункта.

Лидеры роста — девелопер ПИК (+2,6%), Полюс (+1%), который накануне утвердил дивиденды в 36 рублей на акцию за III квартал с закрытием реестра 22 декабря. Также прибавляют АФК Система (+0,9%), Лукойл (+0,8%) и Алроса (+0,7%). Небольшой плюс у Газпрома и Интер РАО (по +0,5%). Под давлением оказались ММК (-0,5%), ВК (-0,3%), Татнефть (-0,46%) и Северсталь (-0,42%).

Рублевые ОФЗ вчера показали приличный рост — индекс RGBI прибавил +0,5%, поднявшись к 118 пунктам. Облигационный рынок реагирует на замедление инфляции и надежды на смягчение монетарной политики на ближайшем заседании ЦБ 19 декабря.

Глобальные рынки дали российским площадкам неплохой фон. Американская ФРС в среду вечером предсказуемо снизила ставку на 25 базисных пунктов до 3,5–3,75% — третье снижение подряд в 2025 году. Индекс S&P 500 обновил исторические максимумы, перевалив за 6900 пунктов. Нефть марки Brent утром в пятницу прибавила +0,7% до $61,71 за баррель. Правда, за неделю нефть все равно просела более чем на -3% на ожиданиях излишка предложения в 2026 году.

Курс рубля продолжает корректироваться. ЦБ установил официальный курс доллара на пятницу на уровне 79,34 рубля (+1,44 рубля), евро — 92,94 рубля (+1,56 рубля). На внебиржевом рынке доллар тестирует отметку 80 рублей, а юань торгуется около 11,3 рубля.

ДОМ.РФ улучшил прогноз чистой прибыли на 2025 год — теперь ожидает около 88 млрд рублей вместо 86 млрд. Компания недавно прошла IPO и планирует направлять 50% прибыли на дивиденды. Мосбиржа подвела предварительные итоги года — объем торгов за 11 месяцев достиг рекордных 1,55 квадриллиона рублей, это на +4% больше, чем за весь 2024-й. Рынок акций вырос на +22%, облигаций — на +91%. Частные инвесторы за 11 месяцев вложили в ценные бумаги более 2,1 триллиона рублей.

Ближайшая неделя будет определяться ожиданиями декабрьского заседания ЦБ. Любое решение по ставке — снижение или пауза — станет важным сигналом о дальнейших действиях регулятора в начале 2026 года. Геополитические новости по-прежнему остаются главным драйвером краткосрочных движений. Но рынок постепенно переключается на фундаментальные факторы — инфляцию, кредитование, состояние корпоративного сектора.