Дмитрий Скрябин, Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»

Прошедшая неделя на рынке нефти запомнилась затяжной боковой динамикой с заметной волатильностью. Brent колебался в диапазоне $61–64 за баррель, причем 10 декабря котировки просели до семинедельных минимумов в районе $61,4, однако уже на следующий день отыграли более процента, вернувшись к отметке $62,6. По итогам 12 декабря фьючерсы на североморскую смесь торгуются в области $61–62. Главный фактор давления — растущие опасения по поводу структурного избытка предложения при слабом спросе.

Рынок продолжает переваривать прогнозы роста американской добычи. Минэнерго США заявило о планах выйти на рекордные 13,6 млн баррелей в сутки уже в 2025 году. Параллельно ОПЕК+ в начале месяца подтвердил увеличение добычи на 137 тыс. б/с в декабре, что само по себе не критично, но добавляет напряженности в ситуацию с профицитом.

Короткий эпизод роста 11 декабря связан с конфискацией США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы — очередная эскалация санкционного давления на экспорт из стран, попавших под ограничения. Подобные события дают краткосрочную поддержку котировкам, напоминая о геополитических рисках, но структурно проблем не решают.

Управление энергетической информации (EIA) опубликовало данные за неделю, закончившуюся 5 декабря. Коммерческие запасы сырой нефти снизились на 1,812 млн баррелей — больше, чем ожидал рынок (прогноз был на уровне минус 1,2 млн). Текущий уровень составил 425,7 млн баррелей, что на 4% ниже среднего пятилетнего показателя для этого времени года. Казалось бы, бычий сигнал, но эффект нивелировало резкое наращивание запасов бензина (+6,4 млн баррелей) и дистиллятов (+2,5 млн баррелей), что намекает на вялый спрос со стороны конечных потребителей.

G7 и Европейский союз в начале декабря активизировали обсуждение замены текущего ценового потолка на российскую нефть полным запретом на морские перевозки. Речь идет о блокировке доступа к западным танкерам, страховке и прочим логистическим услугам. Летом 2025 года ЕС и Великобритания снизили потолок с $60 до $47,6 за баррель, однако США пока оставались на прежнем уровне. Новый пакет санкций планируется к принятию в начале 2026 года. По данным Международного энергетического агентства (IEA), опубликованным 12 декабря, российский экспорт нефти упал в ноябре на 420 тыс. б/с, а доходы снизились до $11 млрд — на $3,6 млрд ниже, чем год назад.

Индия остается крупнейшим импортером российской нефти, потребляя в среднем 1,9 млн б/с в 2025 году, пользуясь дисконтами. Китай активно формирует стратегические резервы, что поддерживает цены на определенном уровне, несмотря на общий избыток на рынке. IEA ожидает, что Пекин продолжит накопление запасов и в 2026 году, что частично сгладит падение котировок.

На этом фоне российский рынок акций чувствовал себя относительно бодро. По состоянию на 12 декабря обыкновенные акции «Лукойла» торгуются в районе 5710 рублей. «Роснефть» держится в области 412 рублей за бумагу, показав за неделю умеренный рост. Санкционное давление на крупнейшие российские нефтегазовые компании остается значимым фактором неопределенности, но пока инвесторы больше реагируют на макро-новости и переговорные процессы, чем на специфику отдельных эмитентов.

Рынок нефти балансирует между краткосрочными геополитическими триггерами и структурным профицитом предложения. Санкции создают локальные сбои в цепочках поставок, но не переломят общего тренда на избыточное предложение. США продолжает бить рекорды добычи, а агентства прогнозируют дальнейшее накопление запасов. Котировки Brent в среднесрочной перспективе находятся под давлением — EIA предполагает снижение к первому кварталу 2026 года в район $55 за баррель. Российские нефтегазовые акции пока держатся на плаву благодаря позитивным геополитическим сигналам, но фундаментально ситуация остается напряженной.