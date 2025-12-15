Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Рубль начал неделю с легкой просадки на фоне традиционного декабрьского спроса на валюту и ожидания ключевых событий. Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 79,73 рубля, что на 0,49% выше пятничного значения. Евро подорожал до 93,56 рубля (+0,67%), а юань прибавил 0,77% и закрепился на отметке 11,27 рубля. Межбанковские торги в пятницу завершились около 79,27 рубля за доллар.

Текущая динамика отражает классическую декабрьскую картину — бизнес закрывает годовые расчеты, население готовится к зарубежным поездкам, а Минфин минимизировал валютные интервенции. При этом рубль в течение года показал впечатляющее укрепление: с начала 2025-го доллар подешевел примерно на 22%, а евро потерял 14-18%. Такая устойчивость связана с комбинацией высокой ключевой ставки, жестким контролем импорта и обязательной продажей валютной выручки экспортерами.

Важный сигнал пришел с Востока. Китайское промпроизводство в ноябре выросло всего на 4,8% год к году против ожидавшихся 5%, а розничные продажи разочаровали еще сильнее. Однако юань продолжает укрепляться — офшорная котировка CNH достигла максимума за 14 месяцев около 7,05 за доллар. Народный банк Китая активно сдерживает темпы роста национальной валюты, устанавливая фиксинги слабее ожиданий уже 11-й день подряд.

Цены на медь продолжают бить рекорды. На Лондонской бирже металлов котировки взлетели до исторического максимума — $11,771 за тонну. С начала года медь подорожала на 34%, что стало одним из самых мощных ралли среди сырьевых активов. Причины понятны: Китай анонсировал «более проактивную» фискальную политику на 2026 год с упором на развитие электросетей и дата-центров, которые очень металлоемки. Параллельно США активно импортируют медь в преддверии возможных тарифных барьеров, что провоцирует опасения дефицита на мировом рынке. В Чили и Перу, обеспечивающих почти 40% глобального предложения падает качество руды.

На внутреннем рынке приятная новость — инфляция продолжает замедляться. Годовая инфляция на 8 декабря опустилась до 6,34% против 6,61% неделей ранее. В ноябре годовой прирост цен составил 6,64% — это минимум с сентября 2023 года и лучше прогнозов регулятора. Дефляционный тренд сохраняется уже шестой месяц подряд. Цены на продукты питания выросли на 7,5% год к году (против 9,3% месяцем ранее), непродовольственные товары подорожали на 3,5% (против 3,8%), а услуги прибавили 9,4% (против 10,4%).

Эти данные создают комфортный фон для пятницы, 19 декабря, когда состоится последнее в этом году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Сейчас она находится на отметке 16,5% после четвертого подряд снижения в октябре. Аналитики разделились: часть ожидает снижения еще на 50 базисных пунктов до 16%, другие склоняются к паузе. За снижение говорят замедление инфляции, охлаждение кредитного рынка и устойчивость рубля. Против — сохраняющиеся инфляционные ожидания населения (13,3% в ноябре) и предстоящее повышение НДС, которое может подтолкнуть цены вверх.

На неделе также в фокусе встреча в Берлине, где лидеры ЕС и НАТО обсудят с Зеленским ситуацию вокруг Украины, а постпреды Евросоюза могут утвердить 20-й пакет санкций против России. Эти события потенциально способны добавить волатильности, хотя валютный рынок в последние месяцы демонстрирует удивительную устойчивость к негативному геополитическому фону.

Расстановка сил на валютном рынке выглядит достаточно сбалансированной. Рубль держится в диапазоне 78-80 за доллар. Решение Центробанка в четверг станет важным ориентиром для оценки траектории российской валюты на старте 2026 года. Если регулятор пойдет на снижение, это может немного ослабить рубль, но одновременно даст сигнал о прогрессе в борьбе с инфляцией.