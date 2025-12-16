«Альфа-Капитал»: Мосбиржа закрепляется выше 2750 пунктов в ожидании решения ЦБ

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Центробанк установил курс доллара на 16 декабря в 79,45 рубля — это минус 28 копеек к предыдущему торговому дню. Евро опустился до 93,23 рубля, юань торгуется у 11,22 рубля.

Главным драйвером по прежнему остаётся геополитика — участники рынка держат в фокусе ожидания возможный прогресс в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Дополнительную поддержку рублю оказывают операции Минфина: в декабре объём ежедневных валютных продаж вырос до 14,5 млрд рублей против 9 млрд в ноябре. Высокая ключевая ставка также делает спекулятивные игры против рубля крайне дорогими и охлаждает импортный спрос.

Цена нефти марки Brent снизилась к $60 за баррель — реакция на разочаровывающую статистику из Китая. Данные по промпроизводству и розничным продажам КНР за ноябрь вышли слабее прогнозов, что усиливает опасения по поводу спроса на нефтепродукты крупнейшим импортером «чёрного золота». В сочетании с профицитом предложения на мировом рынке это давит на котировки и может ограничить валютную выручку российских экспортёров.

Сегодняшний день насыщен событиями. Самое ожидаемое — публикация данных по рынку труда США. В 16:30 мск выйдут NFP и уровень безработицы за октябрь-ноябрь (отчёты объединены из-за осеннего шатдауна). Консенсус предполагает скромный прирост рабочих мест около 50 тысяч за ноябрь, безработица должна остаться в районе 4%. Слабые цифры усилят ожидания дальнейших снижений ставки ФРС в 2026 году и могут дать импульс рисковым активам. Индекс доллара при этом торгуется у месячных минимумов вблизи 98 пунктов — третья неделя подряд в минусе.

В Европе и Азии сегодня также выходят предварительные индексы PMI за декабрь. Данные позволят оценить состояние промышленности и сферы услуг на пороге нового года. Особое внимание — к Германии и еврозоне: любые признаки стабилизации могут поддержать евро, который в паре с долларом торгуется у 1,175.

Банк Канады с сегодняшнего дня возобновляет закупку казначейских векселей, завершая цикл количественного ужесточения и возвращаясь к нормальному управлению балансом. Решение направлено на стабилизацию структуры активов, но не является полноценной программой QE. Тем не менее, это сигнализирует о готовности центробанка поддержать ликвидность в условиях торговых рисков и неопределённости с тарифами со стороны США.

Для рубля краткосрочный прогноз остаётся умеренно конструктивным. Если ожидания геополитической разрядки сохранятся, доллар может удержаться в диапазоне 78-82 рубля. Негативным сценарием стало бы резкое ухудшение переговорной риторики или новый пакет санкций — тогда коррекция к 85-90 рублям за доллар не исключена. Налоговый период в конце месяца традиционно добавит поддержки национальной валюте, но пока главным якорем остаётся политическая конъюнктура, а не фундаментальные факторы.