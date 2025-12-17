«Альфа-Капитал»: Рынок осторожно ставит на позитивный сценарий

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Российский рынок продолжает наращивать позиции на фоне ожидания геополитической разрядки. Индекс Мосбиржи вчера прибавил +0,9% и к закрытию основной сессии достиг 2774 пунктов — максимума с 18 сентября. Утром 17 декабря бенчмарк стартовал с небольшого прироста около +0,14%, но к полудню сбавил темп и откатился к 2764 пунктам. Рынок неуклонно движется вверх уже несколько сессий, опираясь на позитивные сигналы вокруг возможного урегулирования конфликта. Впрочем, игроки по-прежнему осторожны.

Среди голубых фишек вчера выделялись Аэрофлот (+4,1%), ММК (+4,0%) и Алроса (+2,5%). Металлурги и авиа получили поддержку на фоне настроений относительно перспектив смягчения геополитики и сезонного спроса. Утром 17 декабря умеренно дорожали акции ГК ПИК (+1,5%), Полюса (+0,5%), ЛУКОЙЛа (+0,4%) и Роснефти (+0,3%). В противовес Газпром (-0,2%) и НОВАТЭК (-0,2%) торговались в минусе — на нефтегазовый сектор продолжает давить падение мировых цен на сырье.

ЭсЭфАй с сегодняшнего дня покидает индекс создания стоимости Мосбиржи (MVBI) по собственному заявлению — компания решила защитить индекс от волатильности своих бумаг. Акционеры ЭсЭфАй одобрили дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 902 рубля на акцию, отсечка 25 декабря.

Нефть Brent впервые с мая опустилась ниже $60 за баррель. Утром 17 декабря котировки восстановились до $59,7 за баррель (+1,4%) после объявления Трампа о блокаде венесуэльских танкеров, попавших под санкции. Однако общий фон остается медвежьим: на рынок давят ожидания избыточного предложения на фоне прогресса в переговорах по Украине и слабых макроданных из Китая. Для российских нефтяников ситуация усугубляется ростом дисконтов к Urals — в декабре они увеличились до $24-26 за баррель против $20-22 в ноябре.

Индекс гособлигаций RGBITR вчера прибавил +0,09%, достигнув 744,7 пункта. Долговой рынок сохраняет стабильность перед заседанием ЦБ 19 декабря. Кстати, 23 декабря Мосбиржа запустит торги вечным фьючерсом на индекс ОФЗ (RGBILP) — это даст инвесторам новый инструмент для работы с корзиной ликвидных гособлигаций.

Главная интрига недели — решение Центробанка по ключевой ставке. Инфляция замедляется: годовая в ноябре составила 6,64% против 7,71% в октябре, недельная в начале декабря — всего 0,05%. Сегодня, 17 декабря, Росстат опубликует данные за период 9-15 декабря, а ЦБ обнародует результаты опроса по инфляционным ожиданиям — эти цифры могут повлиять на масштаб снижения ставки. Базовый сценарий рынка — минус 50 б.п., до 16%, хотя ряд аналитиков допускает и более агрессивное снижение на 100 б.п. Дезинфляция идет быстрее прогнозов регулятора (6,5-7% по итогам года), что открывает пространство для маневра.

Рубль стабилизировался около 79,4 рубля за доллар и 11,25 за юань. Укрепление осенью и рекордные продажи валюты Минфина (более 14,5 млрд рублей в день в декабре) поддерживают нацвалюту. Правда, к концу года возможно сезонное ослабление — на горизонте рост корпоративных и потребительских расходов, включая импорт.

Азиатские площадки утром демонстрировали рост на 0,2-1%, фьючерсы на S&P 500 практически нулевые (-0,03%). Трейдеры переваривают заявления Трампа и следят за развитием геополитической ситуации. Британия порадовала рынок замедлением инфляции в ноябре до +3,2% г/г против ожидаемых +3,5% и предыдущих +3,6% — дезинфляционный тренд охватывает развитые экономики. К вечеру ожидаются данные по запасам нефти в США (18:30 мск), которые могут добавить волатильности.