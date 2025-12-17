«Альфа-Капитал»: Что удерживает рубль в узком коридоре

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Валютный рынок РФ в середине декабря демонстрирует затишье после импульса укрепления национальной валюты. Центробанк установил курс доллара на сегодня на уровне 79,43 рубля с символическим снижением на две копейки. Евро подорожал до 93,81 рубля, юань прибавил до 11,26. На внебиржевых торгах доллар чуть ниже 80 рублей, юань — около 11,3.

Складывается временное равновесие спроса и предложения. С одной стороны, рублю помогают интервенции Минфина. С другой — против национальной валюты начинает играть сезонный фактор: растут бюджетные и корпоративные расходы, люди активнее покупают наличную валюту перед праздниками, импортеры активизируют закупки. К концу месяца давление на рубль может усилиться, что подтолкнет доллар к 82-83, а юань — к 11,5.

Евро прибавил к доллару до 1,1750 на фоне общей слабости американской валюты — индекс доллара торгуется около 98 пунктов. Инвесторы переваривают последнее решение ФРС о третьем подряд снижении ставки на 25 базисных пунктов, при этом риторика регулятора намекает на паузу в смягчении политики уже в январе. ЕЦБ, напротив, сигналит о возможной остановке цикла снижения ставок — официальные лица европейского регулятора заявляют, что дальнейшие шаги в 2026 году могут не потребоваться на фоне устойчивости экономики еврозоны.

На сырьевых рынках продолжается коррекция. Нефть Brent опустилась к $60 за баррель. Причин падения целый ряд: наращивание добычи со стороны ОПЕК+, перспектива снижения санкционного давления на российский экспорт, слабая статистика из Китая и общее ощущение переизбытка предложения на рынке. Российская Urals торгуется еще ниже — около $40 за баррель, что создает дополнительное давление на валютные доходы экспортеров.

Геополитика вновь на первом плане. Президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде всех санкционированных нефтяных танкеров, входящих и выходящих из Венесуэлы. Режим Мадуро официально признан иностранной террористической организацией. Армада у берегов Южной Америки продолжает расти, США захватили первый танкер Skipper с почти 2 млн баррелей венесуэльской нефти, и намерены продолжать. По оценкам экспертов, под угрозой находятся до 18 танкеров с 11 млн баррелей нефти. Парадоксально, но эта эскалация пока не оказывает поддержки ценам на «черное золото» — рынок рассуждает, что даже резкое выпадение венесуэльских объемов не переломит текущего перенасыщения предложением.

Серебро продолжает бить рекорды и торгуется выше $66 — впервые превысив пики 1980 и 2011 годов. За год серебро подорожало более чем вдвое. Драйверами роста стали дефицит предложения, промышленный спрос (солнечные панели, электромобили, дата-центры), приток средств в ETF на фоне ослабления доллара и общий всплеск интереса к защитным активам. ЦБ РФ установил цену серебра на сегодня на уровне 163,11 рубля за грамм.

Во внутренней повестке главная тема — заседание Банка России 19 декабря. Аналитики практически единодушны в том, что регулятор пойдет на снижение ключевой ставки с текущих 16,5%, но расходятся в масштабе шага: половина ждет осторожных 50 базисных пунктов, другая половина допускает более решительное снижение — до 15,5%. В пользу активного смягчения говорят быстрое охлаждение инфляции, стабильный рубль и замедление кредитования. Против — предстоящее с 1 января повышение НДС, которое может дать разовый всплеск цен.

Минфин представил долгосрочный прогноз, согласно которому курс доллара к 2030 году может достичь 105 рублей, а к 2042-му — 133 рублей при базовом сценарии. Цены на нефть марки Urals закладываются на уровне $69 за баррель с 2030 года, что в текущих условиях выглядит скорее оптимистично.

Рынок постепенно переваривает геополитические шоки, экспортеры продолжают поддерживать предложение валюты, а дефицит бюджета остается управляемым. Валютные пары держатся в узких диапазонах, что свидетельствует о балансе сил. В ближайшие дни ключевыми событиями станут заседание ЦБ и публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне и Великобритании. Для рубля многое будет зависеть от того, насколько решительно регулятор пойдет на смягчение денежно-кредитной политики и как отреагирует рынок на предстоящие налоговые изменения.