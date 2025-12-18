«Альфа-Капитал»: Рубль ослабевает, доллар и юань обновляют декабрьские максимумы

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Российский рубль к утру 18 декабря продолжил вчерашнее ослабление. Центробанк установил официальные курсы: доллар поднялся сразу на 95 копеек до 80,38 рубля, евро подорожал на 34 копейки до 94,15, юань — на 11 копеек до 11,37. Доллар уверенно пробил психологическую отметку в 80 рублей, юань вышел к 11,4 — уровням, которых не было с начала декабря.

Давление на рубль нарастает по нескольким направлениям. Вчера ЦБ опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения — они подскочили в декабре до 13,7%. Это максимум за десять месяцев и почти вдвое выше фактической инфляции, которая на прошлой неделе замедлилась до 6,34% в годовом выражении. Высокие ожидания связаны с предстоящим повышением НДС и ростом тарифов ЖКХ. Для регулятора такая динамика — дополнительный аргумент за осторожность при снижении ключевой ставки на завтрашнем заседании.

Накануне по агентствам прошла информация, что США готовят новые санкции против российского нефтяного экспорта — потенциально они могут быть объявлены уже на этой неделе. Впрочем, рынок реагирует на такие новости уже спокойнее, чем осенью. Параллельно на сегодня запланирован саммит ЕС, где среди прочего будут обсуждать вопросы конфискации российских активов и дальнейшие санкционные меры.

К факторам сезонного характера добавляется предпраздничный спрос на валюту. До новогодних каникул остается менее двух недель — компании и домохозяйства традиционно наращивают валютные покупки, готовясь к зарубежным поездкам и увеличивая текущие расходы. Бюджеты всех уровней выходят на пик трат в конце года, что также поддерживает спрос.

Цены на нефть марки Brent вчера восстановились до $59,7 за баррель после того, как во вторник опускались ниже $59 — минимума с начала 2021 года. Рынок отреагировал на заявления администрации Трампа о «полной блокаде» танкеров с венесуэльской нефтью, но рост котировок оказался символическим. Общий тренд на снижение на фоне ожиданий переизбытка предложения в 2026 году и слабого спроса из Китая сохраняется.

Сегодняшний день обещает быть насыщенным для валютных рынков. В 15:00 мск Банк Англии объявит решение по ставке — консенсус склоняется к снижению на 25 базисных пунктов до 3,75%, хотя голосование может оказаться близким. В 16:15 мск свое решение озвучит ЕЦБ, от которого также ждут очередного смягчения политики. Чуть позже, в 16:30 мск, выйдут данные по инфляции и первичным заявкам на пособия в США — они могут скорректировать ожидания по будущим действиям ФРС.

Завтра, 19 декабря, в фокусе — заседание Банка России по ключевой ставке. Большинство аналитиков ожидают снижения с текущих 16,5% до 16% или 15,5%. Более мягкий шаг может оказать дополнительное давление на рубль, более жесткий — придать ему поддержку. Рынок застыл в ожидании: завтрашнее решение регулятора задаст тон движению котировок на ближайшие недели.