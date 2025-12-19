Какие дивиденды может выплатить МТС Банк по итогам 2025 года?

Акции МТС Банка в ходе торгов 18 декабря снижаются 0,78%, до 1339,5 руб., на фоне околонулевой динамики на российских фондовых площадках.

Вице-президент МТС по финансам Алексей Катунин анонсировал дивиденды МТС Банка за 2025 год. В 2024 году эта компания утвердила дивидендную политику, предполагающую распределение между акционерами от 25% до 50% годовой чистой прибыли по МСФО. Выплаты за прошлый год были проведены по нижней границе этого диапазона, на них было направлено 89,31 руб. на акцию, доходность дивиденда составила около 7% годовых.

– В текущем году МТС Банк провел допэмиссию, увеличив уставный капитал на 8,4%, до 37,5 млрд руб. За счет этого эмитент привлек 4 млрд руб., которые были направлены на развитие и сделки M&A. Мы прогнозируем снижение чистой прибыли компании по международным стандартам за 2025-й на 30–33% год к году, до 10,5–11 млрд руб., – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Если на дивиденд, как и в 2024-м, будет направлена четверть прибыли по международным стандартам, выплаты составят 69,8–73,3 руб. на акцию с доходностью 5,2–5,5% за год.

– Это небольшая величина, однако с учетом ухудшения финансовых результатов компании такой дивиденд и его доходность будут по крайней мере «объективными». Проекты и сделки M&A, которые МТС Банк планирует на 2026 год, могут оказать положительное влияние на финансовые результаты эмитента по итогам следующего года. Наша целевая цена по акции МТС Банка — 1400 руб., – резюмирует эксперт.