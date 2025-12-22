«Альфа-Капитал»: Ставка снижена, нефть и золото растут, рынок балансирует факторы

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Утро понедельника, 22 декабря, российский рубль встречает в уже привычном диапазоне. Центробанк установил официальные курсы на уровне 80,72 рубля за доллар, 94,51 рубля за евро и 11,45 рубля за юань. После решения регулятора о снижении ключевой ставки до 16% в конце прошлой недели особых изменений на валютном рынке не произошло.

С одной стороны, рубль получает традиционную декабрьскую поддержку через налоговый период, когда компании активно конвертируют валюту для выплат в бюджет. Помогают и ежедневные продажи Центробанка по бюджетному правилу. С другой — предпраздничный спрос на иностранную валюту растет вместе со спросом на импорт. К тому же смягчение денежно-кредитной политики по определению оказывает давление на рубль.

Китай седьмой месяц подряд сохраняет базовые ставки LPR без изменений — 3% годовых для однолетнего кредита и 3,5% для пятилетнего. Спокойная позиция регулятора КНР несмотря на слабую статистику намекает, что стимулирование пока остается дозированным. Пара юань/доллар приблизилась к отметке 7, при этом власти Китая активно призывают к дальнейшему укреплению CNY.

Особенно интересная ситуация складывается на сырьевых рынках. Нефть марки Brent утром показала рост около 0,8% и торгуется выше 60 долларов за баррель — примерно 60,95 долларов. Позитив пришел на фоне действий американских властей: береговая охрана США опять перехватывает танкеры, связанные с Венесуэлой, что привело к ожиданиям сокращения предложения. После двухнедельного снижения цен игроки рынка начали фиксировать короткие позиции.

Драгметаллы бьют рекорды. Золото пробило отметку 4435 долларов за тройскую унцию, серебро взлетело выше 69 долларов, а платина достигла двухсот долларов за унцию — впервые с лета 2008 года. Рост обеспечивают ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС, сезонный фактор и растущий интерес центробанков к защитным активам. С начала года серебро подорожало более чем вдвое, золото — почти на 63%.

В выходные прошла встреча спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с российской стороной во Флориде. Стороны назвали консультации конструктивными и продуктивными. Именно геополитический фактор и ожидания мирного урегулирования в конце ноября обеспечили заметное укрепление рубля. Однако пока конкретики нет, рынок предпочитает сохранять нейтралитет.

После решения ЦБ о снижении ключевой ставки рубль будет колебаться в диапазоне 75–85 за доллар, как минимум до середины первого квартала 2026 года. С января продажи валюты Центробанком по бюджетному правилу сократятся почти вдвое, когда завершатся сделки, связанные с ФНБ. Это может создать дополнительное давление на рубль.

Российский фондовый рынок в пятницу отступил после решения ЦБ — индекс Мосбиржи снизился на 0,36% до 2743 пунктов, индекс РТС упал на 1,22% до 1070 пунктов. Впрочем, по итогам всей недели индекс все же показал скромный рост на 0,13%. Инвесторы восприняли скромное снижение ставки на 50 базисных пунктов как повод для фиксации прибыли, ведь некоторые рассчитывали на более агрессивный шаг.

Предстоящая неделя будет короткой из-за праздников. 24 декабря ожидаются важные данные по ВВП и инфляции в США, которые могут задать тон глобальным рынкам. В конце недели Росстат опубликует статистику по безработице, зарплатам и розничным продажам. До новогодних праздников рубль, скорее всего, продолжит консолидацию в привычном диапазоне — разнонаправленные факторы пока уравновешивают друг друга.