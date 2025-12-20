«Альфа-Капитал»: Индекс Мосбиржи развернулся после утреннего роста

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Индекс Мосбиржи сегодня прошел классический сценарий «купи слухи — продай факты». Утром бенчмарк уверенно рос на фоне позитива с саммита ЕС, где Бельгия заблокировала планы конфискации российских активов. К полудню индекс прибавлял +1,16%, пробив отметку 2785 пунктов. Но после объявления решения ЦБ настроение изменилось — рынок растерял весь утренний прирост и скатился в минус 0,1%, до 2750 пунктов.

Регулятор снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — ровно до 16% годовых, что полностью совпало с консенсус-прогнозом. Однако часть участников рынка рассчитывала на более агрессивный шаг в 100 б.п., особенно после публикации недельных данных по инфляции, которая замедлилась быстрее ожиданий. Сдержанность регулятора охладила спекулятивный энтузиазм.

Движения по отдельным бумагам оказались разнонаправленными. Лидерами роста стали ЮГК (+4,7%), РусГидро (+5,4%) и «МосЭнерго» (+2%). Неплохо выглядели КАМАЗ (+1,8%) и М.видео (+1,7%). А вот среди крупнейших имен картина смешанная: Роснефть добавила скромные +0,7%, тогда как Сбербанк (-0,6%), Газпром (-0,9%), Яндекс (-1%) и даже Лукойл (-0,1%) ушли в красную зону. Девелоперы пострадали сильнее остальных: ПИК обвалился на -4,2%, «Самолет» — на -3,8%, «Система» — на -3,8%.

Параллельно проходит прямая линия президента. Путин озвучил ключевые макропоказатели: рост ВВП по итогам 2025 года составит около 1% (сознательное замедление после +9,7% за три года), инфляция ожидается 5,7-5,8%, дефицит бюджета 2,6% ВВП. Госдолг остается на комфортных 17,7% ВВП, реальные зарплаты выросли на +4,5%, безработица упала до рекордных 2,2%. Президент подчеркнул устойчивость экономики и сбалансированность бюджета на уровне 2021 года.

Внешний фон умеренно позитивный. Американские индексы вчера закрылись в плюсе: S&P 500 +0,79%, Nasdaq +1,38%. Банк Японии утром повысил ставку до 0,75% — это 30-летний максимум, но решение было ожидаемым и не вызвало волатильности.

Текущая ситуация выглядит так: рынок получил то, что ожидал, но без «вишенки на торте» в виде более агрессивного снижения ставки. Тем не менее, продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики и позитивные макропоказатели создают базу для движения вверх. Снятие риска конфискации активов в ЕС — тоже неплохое подспорье. Вопрос лишь в том, хватит ли этого топлива до конца года для устойчивого закрепления выше 2800 пунктов.