«Альфа-Капитал»: Рубль сохраняет позиции около 80 рублей

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Рубль продолжает держаться у 80 рублей 19 декабря. Официальный курс ЦБ РФ зафиксирован на уровне 80,03 рубля за доллар — это снижение на 35 копеек за сутки. Юань также немного просел к российской валюте, до 11,33 рубля. А вот евро, наоборот, подрос на 10 копеек, до 94,25 рубля.

Главное событие дня — декабрьское заседание Банка России по ключевой ставке. Консенсус рынка склоняется к снижению на 50 базисных пунктов — до 16%. Инфляция в ноябре замедлилась сильнее прогнозов регулятора, опустившись с 7,71% до 6,64% год к году, а недельные данные по первой половине декабря и вовсе указывают на возможность выхода на диапазон 5,8-6,1%. Это открывает пространство для смягчения монетарной политики, хотя Центробанк явно будет осторожничать из-за предстоящего повышения НДС с января. Пресс-конференцию Набиуллиной перенесли на 17:00, чтобы не пересекаться с прямой линией президента.

Несмотря на эпизодические импульсы укрепления, общий курс на умеренное ослабление рубля к концу года сохраняется. Традиционный всплеск потребительских и корпоративных расходов перед праздниками, а также повышенный физический спрос на валюту будут оказывать давление на котировки.

Банк Японии повысил ставку до 0,75% — впервые с января и максимум за три десятилетия. Доходность 10-летних японских облигаций достигла 2%, что не случалось с 2006 года. Регулятор дал понять, что планирует продолжать постепенное ужесточение политики в 2026 году. Это может усилить волатильность на глобальных рынках, особенно через каналы carry trade с иеной.

Саммит ЕС в Брюсселе завершился без решения по конфискации российских активов. Несмотря на давление Еврокомиссии, Бельгия, Венгрия и ряд других стран заблокировали предложение о «репарационном кредите» Украине под замороженные средства ЦБ РФ. Обсуждения продолжатся, но очевидно, что единства в ЕС по этому вопросу нет. Пока на столе лежит альтернативный вариант — кредит Киеву на €90 млрд под 0% с финансированием через общеевропейские заимствования.

Нефть Brent остается под давлением, торгуясь около $59,7 за баррель — впервые с мая ниже психологической отметки $60. Фундаментальные факторы — переизбыток предложения от ОПЕК+ и слабый спрос из Китая — продолжают давить на котировки. Впрочем, для российского бюджета ситуация пока не критична: рубль держится относительно устойчиво, а валютная выручка от экспорта сохраняется на приемлемом уровне благодаря большим физическим объемам поставок.

Золото торгуется чуть ниже $4,350 за унцию, краткосрочно отступив от попытки штурма $4,400, но оставаясь в выраженном восходящем тренде. Драгметалл продолжает привлекать инвесторов на фоне общей геополитической неопределенности и ожиданий смягчения политики центробанков развитых стран.

Обозримое будущее на валютном рынке сегодня будет зависеть от риторики Центробанка. Если регулятор даст сигнал на продолжение цикла смягчения, рубль может немного отступить. Но пока фундаментальные факторы — крепкие экспортные потоки, бюджетные продажи валюты и снижающаяся инфляция — поддерживают российскую валюту вблизи текущих уровней.