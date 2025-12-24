«Альфа-Капитал»: Налоговый период поддержал рубль, нефть и доллар под давлением

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Российский рубль снова уверенно укрепляется к основным валютам. Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 78,59 рубля — на 73 копейки ниже предыдущего значения. Евро подешевел до 92,81 рубля, юань опустился к отметке 11,15 рубля. Динамика закономерна: приближается пик налогового периода, когда крупнейшие экспортеры конвертируют валютную выручку для уплаты обязательных платежей. Ключевые даты — 25 и 29 декабря. К этому добавляется ежедневная продажа валюты в рамках бюджетного правила, превышающая 15 миллиардов рублей.

На глобальном валютном рынке доллар теряет позиции по широкому фронту. Индекс DXY откатился к 98 пунктам — минимальным значениям с октября. Для американской валюты это худшее годовое падение с 2017 года, около 8% с начала президентства Трампа. Рынки опционов закладывают продолжение тренда. Инвесторы корректируют ожидания относительно темпов снижения ставки ФРС, хотя последние данные по инфляции в США показали замедление ценовых давлений. Европейская валюта использует ослабление доллара, несмотря на отсутствие значимых драйверов со стороны еврозоны.

Нефтяной рынок балансирует вблизи четырехлетних минимумов. Brent торгуется около $62 за баррель из-за фундаментальной проблемы избыточного предложения. Россия за последние недели нарастила экспорт до максимальных уровней с мая 2023 года — среднесуточные поставки превысили 4 миллиона баррелей. Но парадокс в том, что физические объемы растут, а выручка падает. Российская Urals подешевела примерно на $25 за баррель с июльских пиков — дисконт к Brent увеличился на фоне санкционного давления и логистических сложностей. У берегов Индии и Китая скопились десятки танкеров в ожидании разгрузки и перестройки торговых цепочек после санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

На этом фоне драгоценные металлы продолжают взлёт. Золото вплотную подобралось к психологической отметке $4500 за унцию, обновив абсолютный максимум. Серебро установило новый рекорд выше $69 за унцию — с начала года рост составил более 140%. Платина достигла 17-летнего пика около $2200, палладий преодолел барьер $2000 впервые с декабря 2022 года. Факторы роста прежние: геополитическая нестабильность, ожидания мягкой монетарной политики ведущих центробанков, активные закупки со стороны регуляторов и дефицит поставок на физическом рынке.

Сегодняшний торговый день проходит в условиях пониженной ликвидности — в США, Европе и ряде азиатских стран рынки закрываются досрочно или не работают из-за кануна Рождества. В фокусе российской статистики — публикация данных по промышленному производству и потребительской инфляции за ноябрь. Минфин проведет размещение ОФЗ. А вечером состоится традиционная встреча президента с крупнейшими компаниями страны, где обсудят ключевые направления совместной работы на 2026 год.

Текущее состояние рынков — это совокупность сложной системы факторов. Рубль получает краткосрочную поддержку от налогового периода, но структурное давление от санкций и нефтяных цен никуда не исчезнет. Доллар корректируется после длительного ралли, однако его роль резервной валюты остается крепкой. А драгметаллы на этом фоне выступают классическими защитными активами в условиях неопределенности. Для тех, кто размышляет о сохранении и приумножении накоплений, важно помнить: диверсификация и понимание временного горизонта инвестиций остаются главными принципами разумного управления капиталом.