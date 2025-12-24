«Альфа-Капитал»: Доллар под давлением ФРС, рубль — на поддержке экспортеров

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

ЦБ установил официальный курс доллара на 23 декабря в 79,31 рубля — минус 1,41 рубля к предыдущей отметке. Евро подешевел до 92,86 рубля (−1,65 руб), юань до 11,23 рубля (−0,22 руб). Российская валюта показывает стабильный тренд на фоне традиционного декабрьского налогового периода, когда экспортеры активно конвертируют выручку для расчетов с бюджетом.

На международном валютном рынке индекс доллара DXY опустился на 0,22% до отметки 98,05 пункта. Американская валюта корректируется после декабрьского решения ФРС снизить ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,5–3,75%. Рынки продолжают отрабатывать ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики — примерно две трети участников закладывают еще как минимум два снижения в 2026 году.

Японская йена отыграла часть потерь после того, как министр финансов Японии Сацуки Катаяма публично выразила озабоченность «односторонними и внезапными» движениями курса. Иена укрепилась до 156 за доллар против 157 накануне — участники рынка расценили риторику чиновников как прямой намек на возможную валютную интервенцию. Токийские власти уже неоднократно вмешивались при приближении курса к психологической отметке 160 иен за доллар.

Драгметаллы продолжают обновлять исторические максимумы. Золото во вторник утром торговалось выше $4530 за тройскую унцию, серебро превысило $70, а платина достигла $2070. Рост поддерживают ожидания смягчения монетарной политики ведущих центробанков, устойчивый спрос со стороны регуляторов (особенно азиатских) и геополитическая неопределенность. Золото прибавило с начала года более 67%, серебро показало еще более впечатляющую динамику — около 138%. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют продолжение роста с целью $4900 за унцию к концу 2026 года.

Brent торгуется в районе $61–62 за баррель, WTI около $58. Несмотря на обострение ситуации с Венесуэлой — США задержали танкер с нефтью и готовятся продать груз либо направить в стратегические резервы — котировки снижаются. Barclays оценивает мировой избыток нефти в четвертом квартале 2026 года примерно в 700 тыс. баррелей в сутки. ОПЕК+ на декабрьском заседании согласовала лишь символическое повышение квот (+137 тыс. б/с), сохраняя гибкость для реагирования на рыночную конъюнктуру.

В фокусе участников торгов сегодня публикации экономической статистики США: предварительная оценка ВВП за третий квартал, данные по заказам товаров длительного пользования, промышленному производству и индексу потребительского доверия. Российский рынок акций открылся небольшим ростом — индекс МосБиржи прибавил 0,21% до 2721,64 пункта после снижения накануне.