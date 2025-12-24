«Альфа-Капитал»: Банк «Санкт-Петербург» ожидаемо отразил слабые результаты по РСБУ за ноябрь 2025 года

Александр Джиоев, аналитик УК «Альфа-Капитал»

Банк «Санкт-Петербург»: ожидаемо слабые результаты

Банк «Санкт-Петербург» ожидаемо отразил слабые результаты по РСБУ за ноябрь 2025 года. Выручка снизилась на 13,7% г/г, до 7,1 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 79%, до 1,2 млрд руб., рентабельность капитала ROE составила 6,7%. Прибыль стала минимальной с начала года из-за падения процентных доходов и по-прежнему высоких отчислений в резервы.

Чистый процентный доход снизился на 15,1% г/г, до 5,5 млрд руб., в условиях снижения рыночных ставок. Кредитный портфель до вычета резервов на конец ноября составил 919,6 млрд рублей, снизившись с начала квартала на 1,2%. Средства клиентов — 855,1 млрд рублей. Норматив достаточности основного капитала на 1 декабря 2025 г. составил 16,9% (20,4% на 1 января 2025 года).

Рост комиссионных доходов частично поддерживает бизнес, но не компенсирует давление со стороны расходов и стоимости риска. Так, чистый комиссионный доход вырос на 14,3%, до 1 млрд руб. Операционные расходы выросли на 55,6% и составили 2,3 млрд руб., отношение к выручке оценивается в 37,9%. Расходы на резервы по кредитам составили 1,7 млрд руб., стоимость риска осталась повышенной — на уровне 2,2% (1,8% за 11 месяцев).

Темпы роста Henderson замедляются

Henderson представил операционные результаты за 11 месяцев 2025 года. Совокупная выручка выросла на 16,7% г/г, до 21 млрд руб. В ноябре выручка выросла на 10,1%, до 2,2 млрд руб., результат стал худшим с февраля, при этом темпы роста замедляются второй месяц подряд. Отчасти это эффект высокой базы прошлого года, когда продажи резко выросли в последние три месяца. Для бизнеса компании характерна сезонность, наибольшая доля выручки обычно приходится на декабрь, поэтому важнее будут показатели в следующем отчете.

За счет цифровизации онлайн-продажи растут быстрее офлайн-сегмента, прибавив 34,8% и достигнув 4,9 млрд руб. За ноябрь онлайн-выручка поднялась на 14,2%, до 0,52 млрд руб. Общая доля онлайн-продаж от выручки составила 23,5%. Операционные результаты за полный 2025 год компания опубликует 20 января.

Рынок США в преддверии заседания ФРС

Американские фондовые индексы завершили последнюю полную торговую неделю года разнонаправленно. Хуже рынка показал себя индекс Russell 2000, потеряв 0,86%, за ним следует индекс Dow Jones с минусом в 0,67%. S&P MidCap 400 и S&P500 завершили неделю без изменений, NASDAQ100 поднялся на 0,59%.

Неделя началась коррекцией на широком рынке, частично это стало продолжением слабости технологических компаний. Отчет по занятости за ноябрь также оказал давление на настроения: в экономике было создано 64 тыс. рабочих мест, однако оценка за октябрь предполагает резкое сокращение на 105 тыс. При этом уровень безработицы в ноябре вырос с 4,44% до 4,56%, максимума за последние четыре года. Столь негативная динамика во многом обусловлена эффектом шатдауна в работе федерального правительства и нахождения в неоплачиваемом отпуске госслужащих. Другим фактором роста безработицы стало увеличение численности рабочей силы на 323 тыс. за октябрь — ноябрь.

К концу недели рынок изменил курс, получив поддержку после выхода довольно сдержанных данных по инфляции и сильного отчета Micron Technology (MU), который улучшил настроения в отношении ИИ-лидеров. Инфляция в ноябре неожиданно замедлилась до 2,7% г/г, что оказалось ниже консенсуса на уровне 3,1% и темпов роста в сентябре в 3%. Базовый CPI вырос на 2,6% г/г, что отражает самые низкие темпы с марта 2021 года. Месячная динамика недоступна из-за перерыва в сборе данных в октябре.

Micron Technology представил оптимистичный прогноз на текущий квартал, поскольку растущий спрос на чипы памяти и дефицит предложения на рынке позволяют производителю повышать цены. Менеджмент ожидает выручку на уровне 18,3–19,1 млрд долл. и EPS в размере 8,22–8,62 долл., что превзошло ожидания аналитиков по выручке и прибыли на уровне 14,4 млрд долл. и 4,71 долл. соответственно.