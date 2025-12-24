«Альфа-Капитал»: ЦБ снизил ключевую ставку до 16%, сигнал остался нейтральным

Александр Джиоев, аналитик УК «Альфа-Капитал»

Рублевые облигации

ЦБ снизил ключевую ставку до 16%, сигнал остался нейтральным

Банк России понизил ключевую ставку на 50 б. п., до 16%, сигнал остался нейтральным. На столе были также опции сохранения ставки неизменной и снижения на 100 б. п. Регулятор признал более выраженный прогресс в замедлении устойчивых показателей инфляции. Прогноз по инфляции на конец 2025 года пересмотрен вниз — до уровня ниже 6% против ожидаемых ранее 6,5— 7%. Оперативные данные указывают, что текущие темпы роста цен с поправкой на сезонность уже находятся ниже целевого уровня в 4%.

Однако ЦБ, по всей видимости, сомневается в устойчивости текущего тренда: кредитная активность во втором полугодии была высокой, инфляционные ожидания все еще повышены и не заякорены. В то же время ухудшение условий внешней торговли и замедление мировой экономики могут оказать проинфляционное давление через снижение цен на нефть и ослабление рубля. Регулятор вновь подчеркнул, что ожидает возвращение инфляции к цели во второй половине 2026 года.

Судя по реакции рынка, инвесторы ожидали более решительного шага в снижении ставки — рынок свопов закладывал снижение на 100 б. п. Сразу после анонса решения доходности ОФЗ по всей длине кривой выросли на 10–15 б. п.

Минфин выполнил 96% годового плана размещений

На прошлой неделе Минфин разместил ОФЗ на сумму 126,6 млрд руб. по номиналу через 5- и 13-летние выпуски при умеренном спросе. Квартальный план выполнен на 93%, с начала года в деньгах привлечено 6,71 трлн руб. или 96% годового плана.

Ведомство объявило об установлении на 2026 год предельных объемов размещения по номинальной стоимости в рублях и валюте. Объем размещения ОФЗ составит не более 6,47 трлн руб. по номиналу. При плановом объеме заимствований в 5,51 трлн руб. это подразумевает среднюю цену около 85 п. п. Объем размещения ОФЗ в юанях предполагается в размере не более 1 млрд долл. по номиналу, притом что объем выпусков еврооблигаций RUSSIA 26 и фикса РФ ЗО 26 с погашением в следующем году в сумме составляет 3 млрд долл.

Еврооблигации

ЕЦБ: ставки без изменений, прогноз по росту ВВП пересмотрен вверх

Европейский центральный банк ожидаемо сохранил процентные ставки без изменений в четвертый раз подряд. Депозитная ставка осталась на уровне 2%, базовая ставка — 2,15%, маржинальная кредитная ставка — 2,4%. Консенсус среди экономистов предполагает, что ставки будут оставаться неизменными по крайней мере до середины следующего года.

Регулятор повысил прогноз по инфляции на 2026 год, закладывая средние темпы на уровне 1,9% по общему и 2,2% по базовому индексу против 1,7% и 1,9% в ранней оценке. Пересмотр обусловлен ожиданиями более медленного снижения ценового давления в секторе услуг. При этом оценка экономического роста улучшена за счет ожидания более сильного внутреннего спроса: прогноз по росту ВВП повышен до 1,2% против 1,1% ранее. Обновленный макропрогноз стал сигналом ЕЦБ о том, что его текущая нейтральная позиция является оптимальной и для возвращения к снижению ставок потребуется серьезное снижение инфляции или ухудшение перспектив роста экономики.

На 2027 и 2028 годы европейский регулятор ожидает инфляцию на уровне 1,8% и 2%, рост ВВП — темпами в 1,4% и 1,4% соответственно.

Банк Японии ожидаемо повысил ставку, дверь для дополнительного ужесточения открыта

Банк Японии, как и ожидалось, повысил ключевую ставку на 25 б. п., до 0,75%, максимального уровня за последние 30 лет. Регулятор оставил открытой дверь для будущих повышений, подчеркнув, что реальные ставки остаются существенно отрицательными, а финансовые условия — мягкими, что поддерживает экономическую активность. В пресс-релизе к итогам заседания отмечается растущая уверенность в устойчивости инфляции: «ожидается, что компании продолжат стабильно повышать заработные платы в следующем году», а «механизм, посредством которого умеренно растут как заработная плата, так и цены, сохранится». Сигнал о дальнейших повышениях ставки довольно ясный, однако масштабы повышений остаются неопределенными.

Комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды по дальнейшей траектории политики были скорее нейтральными, однако рынок закладывает возможность продолжения повышения ставок. На этом фоне доходность 10-летних гособлигаций Японии выросла до 2,1%, прибавив 12 б. п. относительно уровня перед анонсом решения по ставке. Курс иены к доллару США укрепился на 1,4%.