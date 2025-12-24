УК «Альфа-Капитал»: Нефтяные котировки реагировали ростом на усиление напряженности в отношениях США и Венесуэлы

Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»

Сырьевые активы

Рынок нефти оценивает риски перебоев поставок

Нефтяные котировки реагировали ростом на усиление напряженности в отношениях США и Венесуэлы после того, как Дональд Трамп объявил о введении «полной блокады» подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы и заявил, что не исключает вероятности начала войны с Венесуэлой. Это ставит под угрозу поставок нефти на рынок в размере около 600 тыс. баррелей в сутки, большая часть из которых направляется в Китай. При этом поставки в США, осуществляемые Chevron, скорее всего, сохранятся. Ключевые вопросы заключаются в том, насколько продолжительной и эффективной будет блокада, чтобы оказать влияние на рынок.

Сообщения о том, что правительство США готовит пакет более жестких санкций в отношении российского нефтяного экспорта, усилили опасения перебоев в поставках нефти.

В то же время данные Управления энергетической информации (EIA) показали, что запасы сырой нефти в США за последнюю неделю сократились на 1,27 млн баррелей, что оказалось значительно меньше, чем сообщало Управление по энергетике США (API) накануне. Снижение запасов обусловлено увеличением экспорта, тогда как запасы нефтепродуктов, наоборот, выросли за счет самого высокого объема переработки с начала сентября и сокращения экспорта.

Цены на золото обновляют рекорд

Цены на золото развернулись к росту и в начале недели обновили исторический рекорд, поднимаясь к отметке 4 425 долл. за тройскую унцию. Геополитическая напряженность в Южной Америке и снижение ставки ФРС вернули интерес инвесторов к защитным активам. Мягкие данные по инфляции в США усилили ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС в следующем году.

Котировки серебра также достигли очередного рекордного максимума, превысив отметку в 68,7 долл. за тройскую унцию. Инвестиционный аппетит остается высоким, что отражается в активных притоках средств в ETF. Перспективы на следующий год позитивны за счет устойчивого промышленного спроса на металл со стороны солнечной энергетики и производителей электрокаров.

Валюты

Рубль развернулся к ослаблению

Рубль развернулся к ослаблению, достигнув отметки 80 USD/RUB после локального максимума в 76 USD/RUB в начале месяца. По всей видимости, динамика курса отражает ожидания и реакцию на фактическое снижение ключевой ставки Банком России и эффект от сужения дифференциала с внешними рынками. Кроме того, фактор абсорбации спроса на валюту в виде размещения юаневых облигаций Минфина также утратил влияние на курс. Сокращение продаж валюты экспортерами в условиях снижения цен на нефть и перестройки логистики и платежей в условиях новых санкций может оказывать дополнительное давление на российскую валюту.

