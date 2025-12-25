Альфа-Банк организовал выпуск первых на рынке гибридных цифровых прав на топливо

На российском рынке цифровых финансовых активов состоялся дебют первого выпуска гибридных цифровых прав на топливо с эмитентом ПАО «ЕвроТранс» (бренд ТРАССА).

Новый инструмент объединяет инвестиционную доходность и право на получение реального актива — топливной карты на 100 литров бензина, формируя принципиально новый класс защитных и прикладных ЦФА для частных инвесторов.

Альфа-Банк выступил автором новой концепции ЦФА, структурировал выпуск и организовал его размещение. Выпуск прошел на платформе «А-Токен», крупнейшей по объему размещений на российском рынке.

Новый ЦФА представляет собой гибридный инструмент, который по выбору инвестора удостоверяет денежное требование или право на получение топливной карты. В период с 1 по 15 марта 2026 года инвестор может выбрать один из двух вариантов:

•получение 100 литров бензина АИ-95 (через топливную карту для отпуска на АЗС)

•возврат номинала с фиксированной доходностью 20% годовых.

Таким образом, ЦФА на топливо совмещают характеристики финансового инструмента и реального потребительского актива. Для инвесторов это возможность вложений в ликвидный и понятный защитный актив, а также опция направить доход или тело вложений на оплату топлива — одной из базовых статей расходов.

Номинал одного ЦФА составляет 6 650 рублей и эквивалентен 100 литрам бензина АИ-95 по фиксированной цене. Пилотный выпуск ограничен объемом 50 млн рублей и регионами — Москвой и Московской областью. Приобретение ЦФА доступно инвесторам в установленный период размещения: с 23 по 26 декабря 2025 года.

Для ПАО «ЕвроТранс» (бренд ТРАССА) выпуск гибридных ЦФА — это новый канал привлечения финансирования, а также элемент программы лояльности и маркетинговой стратегии. Продукт ориентирован на широкую аудиторию и демонстрирует практическое применение цифровых прав в реальной экономике.