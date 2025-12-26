«Альфа-Капитал»: Рубль укрепляется к концу года на фоне налогового периода и продаж валюты ЦБ

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Российский рубль продолжает укрепление в завершающие дни года. По официальному курсу ЦБ на пятницу доллар потерял 55 копеек — до 77,88 рубля, евро опустился на 58 копеек до 91,89, а юань снизился на 10,5 копеек до 11,08. Для американской валюты это минимум с середины декабря, когда котировки последний раз опускались ниже психологической отметки в 78 рублей.

Ключевой драйвер текущего укрепления — традиционный декабрьский налоговый период. Экспортёры активно конвертируют валютную выручку для уплаты обязательных платежей в бюджет, пик которых приходится на 29 декабря. Параллельно Центробанк и Минфин продолжают ежедневные продажи валюты суммарным объёмом в 14,5 миллиардов рублей, что создаёт дополнительное предложение на внебиржевом рынке.

Индекс Мосбиржи утром пятницы открылся на уровне 2737 пунктов с минимальной амплитудой колебаний — диапазон за первый час торгов составил всего 4 пункта между 2736,88 и 2740,53. Объёмы сделок остаются скромными, что типично для предпраздничной недели. С начала декабря индекс практически не выходит из коридора 2700-2750 пунктов, отражая выжидательные настроения участников рынка.

Мировые фондовые площадки в пятницу фактически не работают — Boxing Day. Торги не проводятся в Великобритании, Германии, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и Канаде, что снижает общую рыночную активность и волатильность. В понедельник, 30 декабря, основные площадки вернутся к работе на сокращенный день, и объёмы торгов традиционно остаются невысокими в преддверии новогодних каникул.

На нефтяном рынке так же вялая динамика. Brent в утренние часы пятницы торгуется около $62,3 за баррель, набрав за неделю более 3% — лучший недельный прирост с конца октября. Однако общая картина остаётся медвежьей: с начала года эталонная марка потеряла порядка 16%, а WTI — 18%. Поддержку котировкам оказывают геополитические риски — санкции США против венесуэльских танкеров и авиаудары в северо-западной Нигерии временно усиливают премию за неопределённость, хотя прямого влияния на поставки это не оказывает.

Европейский газовый хаб TTF стабилен. Фьючерсы держатся в районе €27-28 за мегаватт-час — это минимумы почти за полтора года. Подземные хранилища ЕС заполнены на 67,2% по состоянию на 21 декабря, стоит отметить что это ниже среднего пятилетнего значения в 76,5%. Это дает потенциал для увеличения импорта СПГ со стороны ЕС и, соответственно, более устойчивого спроса на рынке. Пока в пересчёте на тысячу кубометров цены находятся вблизи $320, что заметно ниже уровней конца 2024 года.

Драгоценные металлы на этой неделе обновили исторические максимумы. Золото пробило отметку $4500 за унцию, серебро достигло рекорда выше $72, а платина впервые с 2008 года превысила $2370. Факторы роста — геополитическая напряжённость, ожидания смягчения политики ФРС в 2026 году и растущие закупки центробанков.

По инфляции в России данные остаются умеренно позитивными. С 16 по 22 декабря потребительские цены выросли на 0,2% после 0,05% неделей ранее. С начала года накопленная инфляция составила 5,58%. Годовая инфляция замедлилась до 5,65% — это ниже прогноза ЦБ на конец 2025-го (менее 6%) и заметно лучше пиковых показателей весны.

В конце месяца ситуация может измениться — январь традиционно менее благоприятен для национальной валюты. Однако, любые сигналы о переговорных процессах или новых санкционных пакетах способны резко сместить котировки в любую сторону.