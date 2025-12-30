«Альфа-Капитал»: ВТБ переходит к консервативной стратегии

Александр Джиоев, аналитик-стратег УК «Альфа-Капитал»

ВТБ отчитался по МСФО за ноябрь и одиннадцать месяцев 2025 года. Процентные доходы в ноябре выросли на 151,2% г/г, до 54,5 млрд руб., с начала года результат составил 370,7 млрд руб. (-21,6% г/г). Комиссионные доходы снизились на 2,7% г/г, до 25,2 млрд руб., за одиннадцать месяцев — 275,3 млрд руб. (+14%). Расходы на создание резервов за одиннадцать месяцев увеличились на 150,4%, до 142,7 млрд руб., стоимость риска поднялась на 440 б. п., до 2,3%. Это оказало давление на прибыль.

Чистая прибыль за ноябрь снизилась на 36,8% г/г, до 30 млрд руб., накопленная с начала года прибыль составила 437,2 млрд руб. (+3,3%). Рентабельность капитала снизилась на 970 б. п., до 12,9%, показатель по итогам одиннадцати месяцев составил 17,4%.

В целом результаты банка выглядят сдержанно, а увеличение резервирования отражает переход банка в осторожный режим в условиях повышенных макроэкономических рисков. В то же время менеджмент подтвердил годовой ориентир по прибыли.

«Газпром» подтвердил инвестпрограмму

Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов сообщил, что EBITDA Группы в 2025 году ожидается на уровне 2,8 трлн руб., а в 2026 году, по консервативным оценкам, вырастет до 3 трлн руб. (+7% г/г). В бюджет на 2026 год закладывается рост поступлений от продажи газа на 8%.

Долговая нагрузка по итогам девяти месяцев сохранилась на комфортном уровне: соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA сложилось на уровне 1,8x.

Утвержденный объем финансирования инвестиционной программы головной компании без учета дочерних не изменился по сравнению с вариантом, одобренным правлением в октябре. Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2026 год без дочерних компаний составит 1,1 трлн руб. (-515 млрд руб., или −31,9% г/г). Это отражает прогресс с точки зрения оптимизации инвестиций с сохранением фокуса на ключевых проектах.

Глобальные рынки

Рынок США завершил праздничную неделю на новых максимумах

Американские фондовые индексы завершили укороченную праздничную неделю в плюсе, при этом S&P500 и Dow Jones достигли рекордных максимумов. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 показал худшие результаты среди основных индексов, завершив неделю символическим ростом на 0,19%. Оптимизм в настроениях инвесторов подкрепился за счет позитивных макроданных. В ближайшие торговые дни техническую поддержку акциям может оказать сезонный фактор — так называемое ралли Санта-Клауса.

Предварительная оценка ВВП за III квартал отразила самые быстрые темпы роста за последние два года — 4,3% в годовом исчислении. Результат отразил ускорение с 3,8% в II квартале и значительно превысил консенсус-прогноз в 3,2%. Потребительские расходы стали одним из ключевых факторов ускорения общего экономического роста, увеличившись на 3,5% и добавив 2,39 п. п. к ВВП. Тем не менее динамика потребления остается неравномерной: семьи с низким уровнем дохода испытывают все больше давления. Потребительские расходы на товары длительного пользования выросли на 1,6%, замедлившись по сравнению с 2,3% кварталом ранее. Расходы на услуги, которые в основном сосредоточены в категориях домохозяйств с более высоким доходом, выросли на 3,7% против 2,6% и 0,8% в предыдущие кварталы.

Инвестиции в жилую недвижимость снизились на 5,1% в годовом исчислении второй квартал подряд. При этом основные капиталовложения выросли лишь на 2,8% против более сильных темпов в I полугодии (7,3% в II квартале и 9,5% в I квартале). Чистый экспорт добавил в общие темпы роста ВВП 1,59 п. п. за счет сокращения импорта и восстановления экспорта.

Экономика США росла в среднем на 2,5% в годовом выражении с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента даже с учетом негативной динамики в начале года. Это сопоставимо со средним темпом в 2,4% в 2024 году, во время президентства Джо Байдена.