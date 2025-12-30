«Альфа-Капитал»: Минфин завершил годовой план размещений

Александр Джиоев, аналитик-стратег УК «Альфа-Капитал»

Рублевые облигации

Минфин завершил годовой план размещений

В последний аукционный день Минфин разместил ОФЗ на сумму 90,1 млрд руб. по номиналу в 12-летнем и 8-летнем выпусках. Годовой план заимствований с учетом возможной корректировки на ОФЗ в юанях выполнен на 99,5%.

Ведомство опубликовало график аукционов и индикативный план заимствований на I квартал 2026 года, которые теперь отражают объемы «в деньгах», а не в номинале, как ранее. Это делает более сопоставимыми годовой план и квартальные индикативы. В январе — марте Минфин проведет 11 аукционов и планирует разместить бумаги на сумму 1,2 трлн руб. в терминах чистых цен (1,4 трлн руб. по номиналу). Таким образом, Минфин планирует привлечь денежные средства в объеме 400 млрд руб. за счет размещения ОФЗ сроком погашения до 10 лет включительно и 800 млрд руб. за счет более длинных бумаг.

На протяжении почти всей недели котировки ОФЗ корректировались. Снижение углубилось после выхода недельных данных по инфляции, который отразил ускорение роста цен на 0,2% (4% г/г на сезонно скорректированной основе). В результате кривая доходностей сместилась вверх на 20–40 б. п. по всей длине, за исключением коротких бумаг, которые почти не торговались.

Рост кредита экономике в ноябре немного замедлился

По данным ЦБ, месячный рост кредита экономике в ноябре замедлился до 1,5% после 1,8% в октябре. В основном снижение темпов связано с меньшим приростом корпоративного кредитования: прирост требований банковской системы к организациям за ноябрь вырос на 2,1 трлн руб. м/м. Это в целом сопоставимо с темпами октября, когда прирост достиг исторического максимума в 2,5 трлн руб. м/м. Заимствования населения возросли умеренно, главным образом за счет ипотечных кредитов.

Широкая денежная масса за ноябрь выросла на 1,3% м/м после 1,7% в октябре. С начала года рост составил 6,4% при прогнозе 7–10%, при этом основной прирост пришелся на декабрь даже с учетом более низких расходов бюджета в конце года. Остатки на рублевых депозитах населения незначительно сократились по сравнению с октябрем, в результате годовой рост денежной массы в национальном определении замедлился.

Еврооблигации

Резервный банк Индии объявил о масштабном вливании ликвидности в банковскую систему

Резервный банк Индии (RBI) объявил о масштабных операциях по покупке гособлигаций на открытом рынке и свопов «доллар — рупия». Целью является смягчение дефицита ликвидности в банковской системе и стабилизация условий финансирования. План предусматривает выделение примерно 2,9 трлн индийских рупий (32 млрд долл. США). С 29 декабря по 22 января регулятор приобретет госбумаги на сумму 2 трлн рупий (22,3 млрд долл.), а 13 января проведет трехлетний своп на 10 млрд долл.

Ожидается, что эти меры позволят как влить в банковскую систему ликвидность в нацвалюте, так и вывести избыточную долларовую ликвидность. При этом подобные шаги подчеркивают предпочтение RBI инструментам управления ликвидностью, а не корректировке процентных ставок для точной настройки финансовых условий. Регулятор стремится сгладить функционирование денежного рынка и предотвратить повышение краткосрочных процентных ставок в период значительных государственных заимствований.

В этом календарном году RBI уже влил рекордные 6,5 трлн рупий через покупки гособлигаций на открытом рынке. Однако рынки позитивно отреагировали на очередную серию операций: индийские государственные облигации прибавили в цене, доходность долгосрочных бумаг снизилась. Для инвесторов объявленные меры свидетельствуют о сохраняющейся приверженности регулятора упорядоченному управлению кривой доходности в условиях продолжающейся фискальной и макроэкономической неопределенности.