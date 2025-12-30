«Альфа-Капитал»: Нефтяные котировки продолжают боковой тренд в отсутствие существенных факторов риска

Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»

Сырьевые активы

Рынок нефти: без резких движений

Нефтяные котировки продолжают боковой тренд в отсутствие существенных факторов риска. По всей вероятности, нефтяные котировки завершат в минусе пятый месяц подряд, что станет самым длительным периодом коррекции более чем за два последние года. Геополитическая напряженность в Венесуэле и Нигерии и отсутствие прогресса в процессе урегулирования конфликта между РФ и Украиной сохраняет военную премию в ценах.

Заявление Министерства финансов Китая о намерениях расширить бюджетные расходы в следующем году оказали дополнительную поддержку ценам. Тем более КНР, вероятнее всего, продолжит активно наращивать запасы нефти в следующем году, что может абсорбировать потенциальный излишек предложения топлива на рынке.

Тем не менее среднесрочный тренд фундаментально остается негативным: в 2026 году избыток нефти на мировом рынке может составить более 2 млн б/с: предложение вырастет на 2,1 млн б/с, а спрос — на 800 тыс. б/с. Драйвером роста потребления выступят страны, не входящие в ОЭСР, в основном Азия, кроме Китая, где рост спроса будет умеренным.

Цены на медь обновляют рекорд

Цена на медь подскочила до нового рекордного уровня в 12,5 тыс. долл. за тонну. После возобновления торгов на Лондонской бирже металлов по завершении рождественских праздников цены продолжили предновогоднее ралли. Рост интереса к металлу подогревается опасениями по поводу возможного сокращения предложения на рынке.

С начала декабря цены выросли на 11,6%, текущая динамика стала лучшим результатом с 2009 года. Причинами роста стали длительные незапланированные остановки в работе шахт, неопределенность в части торговой политики США и регуляторное давление на мировые плавильные заводы. В середине следующего года Дональд Трамп должен принять решение о введении импортных пошлин на рафинированную медь. Это подталкивает трейдеров к увеличению закупок в преддверии вероятного введения пошлин, что приводит к сокращению запасов металла в остальных регионах мира. С другой стороны, рост котировок может быть излишним, особенно на фоне ослабления оптового спроса в Китае, который является крупнейшим потребителем металла в мире.

Валюты

Продажи валюты Банком России ощутимо снизятся

Продажи валюты в рамках нерегулярных операций заметно снизятся. Чистые инвестиции из ФНБ в декабре составили около 139 млрд руб., а по итогам всего 2025 года — примерно 1,1 трлн руб. Поэтому продажи валюты со стороны ЦБ в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ (вне бюджетного правила) с 12 января до 30 июня 2026 года составят 540,8 млрд руб., или 4,62 млрд руб. в день против текущих 4,12 млрд руб. ежедневно. Также будут прекращены операции, связанные с финансированием дефицита бюджета, — в 2025 году они составляли 4,79 млрд руб. в день.

При этом регулятор продолжает операции и по другим основаниям. С 12 по 15 января Банк России будет продавать валюту еще на 5,6 млрд руб. в день по поручению Минфина России в рамках бюджетного правила. В итоге совокупные нетто-продажи валюты в этот период составят 10,22 млрд руб. в день. В декабре этот показатель был заметно выше — 14,54 млрд руб. в день.

Объем операций после 15 января в рамках бюджетного правила Минфин объявит позднее. С 15 января продажи валюты увеличатся: к 4,62 млрд руб. в день добавятся 13–15 млрд руб. в день по бюджетному правилу из-за падения цен на нефть ниже уровня отсечения. Одновременно со снижением продаж снижается и эффективная цена отсечения — примерно до 64 долл. за баррель с текущих 70 долл. за баррель.

Данный обзор подготовлен аналитиками УК «Альфа-Капитал» на основе данных из открытых источников, бирж, данных статистических агентств, монетарных регуляторов.