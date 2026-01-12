Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Российский рынок валют открывает торговый 2026 год в условиях изменившегося регулирования и усиления геополитической напряженности. По данным Банка России на 12 января, официальный курс доллара зафиксирован на отметке 78,23 рубля, евро — 92,09 рубля, юань — 11,16 рубля.

Ключевым событием стартовой недели можно считать существенное сокращение валютных интервенций ЦБ: с 12 января объем ежедневных продаж валюты снижается почти вдвое — с 8,94 млрд до 4,62 млрд рублей. Это первое серьезное изменение в механизме зеркалирования операций Фонда национального благосостояния после новогодних каникул. Дефицит предложения валюты на фоне сезонного снижения экспортных поступлений создает базу для коррекции котировок в краткосрочной перспективе.

Внешний фон остается напряженным. Нефтяной рынок балансирует между геополитическими премиями и структурным профицитом: марка Brent торгуется вблизи $63 за баррель, что на 15% ниже уровней начала 2025 года. Недельный рост связан с опасениями из-за эскалации протестов в Иране — по данным правозащитной организации HRANA, число погибших достигло 538 человек. С 8 января в стране полностью отключен интернет, что затрудняет оценку масштабов событий. Иран, будучи одним из крупнейших экспортеров нефти, при дальнейшем росте напряженности может создать дефицит на рынке через нарушение поставок через Ормузский пролив.

Параллельно рынок отслеживает развитие ситуации в Венесуэле. После событий 3 января администрация США объявила о планах взять под контроль от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти и реализовать их на рынке. Президент Трамп заявил о готовности работать с временными властями страны над восстановлением нефтедобычи, требуя инвестиции в объеме не менее $100 млрд. Впрочем, при потенциальном избытке предложения в 2026 году, который МЭА оценивает до 4 млн баррелей в сутки, даже полное восстановление венесуэльского экспорта вряд ли приведет к росту цен.

На внутреннем рынке первый рабочий день проходит в условиях традиционно низкой ликвидности и короткой торговой недели. Напомним, биржа была закрыта с 31 декабря, а 5, 6, 8 и 9 января прошли лишь короткие торговые сессии. Объемы торгов пока остаются ниже среднего, что усиливает волатильность. Индекс IMOEX консолидировался в районе 2720-2730 пунктов — рынок акций отыгрывает как внешнее давление, так и ожидания смягчения денежно-кредитной политики в текущем году.

С начала 2026 года в силу вступили налоговые изменения: НДС повышен до 22%. Это, по оценкам ЦБ, добавит к инфляции около 0,8 процентных пункта, причем эффект проявится в основном в декабре-январе. Высокая реальная ставка (ключевая ставка 16,5% минус инфляция) пока продолжает работать на стороне рубля, ограничивая отток в валютные активы. Однако по мере снижения ключа в течение года — аналитики ожидают движения к 12% к декабрю — эта поддержка будет ослабевать.

Золотовалютные резервы России по состоянию на 19 декабря обновили исторический максимум — $752,6 млрд, прибавив за неделю $11,6 млрд в основном за счет положительной переоценки. Около 42% резервов составляет монетарное золото. Эта устойчивость резервов на фоне санкционного давления остается одним из факторов стабильности национальной валюты.

Если смотреть на динамику января, то картина складывается неоднозначная. С одной стороны, рубль удерживается вблизи сильных отметок благодаря сохранению комфортного предложения валюты от экспортеров, включая ненефтегазовых. С другой — сокращение интервенций, низкие цены на нефть и ожидаемое восстановление импорта создают предпосылки для коррекции. В ближайшие недели доллар может протестировать уровни 81-82 рубля, евро — 93-94, юань — выше 11,5.

Впрочем, при всех предпосылках к волатильности пока рано говорить о развороте тренда. Высокие ставки остаются мощным стабилизатором, а экспортные доходы, хоть и под давлением нефтяных цен, сохраняются на достаточном уровне. Первая половина января, по сути, тестовая — рынок нащупывает новые равновесные уровни после праздничного затишья и в условиях изменившихся параметров регулирования.