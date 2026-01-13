«Альфа-Капитал»: Индекс Мосбиржи к полудню 12 января консолидировался в районе 2717-2718 пунктов

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Российский фондовый рынок открывает первую полноценную рабочую неделю 2026 года с осторожностью. Индекс Мосбиржи к полудню 12 января консолидировался в районе 2717-2718 пунктов, потеряв около -0,3% с закрытия предыдущей сессии.

Главное событие понедельника — это закрытие реестров «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» под дивидендные выплаты. Сами гэпы (падение котировок на размер дивиденда) произойдут завтра, во вторник 13 января, когда акции начнут торговаться уже без права на дивиденды. Учитывая, что суммарный вес этих компаний в индексе превышает 18%, рынок может потерять технически около 1% — это нормальная коррекция, не несущая фундаментального негатива.

Также дивотсечка прошла в акциях «Башинформсвязи» — регионального телеком-оператора.

Корпоративный сектор разделился. Металлургические активы показали уверенный рост благодаря рекордному взлету драгоценных металлов: «РУСАЛ» прибавил +3,7%, акции «Норникеля» поднялись на +2,7%, «Полюс» вырос на +2,5%.

Электроэнергетика тоже в плюсе — «Мосэнерго» растет на +1,9%, «Россети» на +1,9%. Сильную динамику показывает «Озон» (+2,0%), который продолжает отыгрывать позитивные ожидания по операционным результатам.

Золото утром пробило очередной исторический максимум — $4612 за унцию (+1,8%), серебро взлетело до $84 (+5%). Все это — следствие усиления геополитической напряженности и падения доверия к доллару на фоне расследования в отношении главы ФРС США.

А вот на нефтегазовый сектор помимо технического снижения «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти», давление оказывает и сдержанная динамика нефти: Brent торгуется в районе $63,5 за баррель (+0,2%), восстанавливаясь после резкого падения в конце прошлой недели. Протесты в Иране и неопределенность вокруг Венесуэлы создают рисковую премию, но рынок все еще оценивает перспективы избытка предложения в 2026 году. Goldman Sachs прогнозирует снижение Brent к концу года до $54, ссылаясь на профицит в 2,3 млн баррелей в сутки.

В сегменте ОФЗ сохраняется позитивный тренд, заложенный еще в конце прошлого года. Индекс гособлигаций RGBI прибавлял около +0,35% за неделю, кривая доходности смещается вниз на 4-11 базисных пунктов, отражая ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ. Рынок закладывает, что в 2026 году ставка может опуститься до 13%, а к 2027 году — еще ниже. Это делает длинные ОФЗ интересными для тех, кто готов зафиксировать текущие уровни доходности.

Международный фон остается главным триггером волатильности. США продолжают захватывать танкеры, связанные с Венесуэлой и Россией — пятым по счету стало судно, задержанное в выходные. Трамп заявляет о возможных жестких мерах в отношении Ирана и планирует провести брифинг по ситуации в стране. В Иране протесты набирают обороты, число погибших превысило 500 человек. Эти факторы держат рынки в тонусе, но российские акции пока реагируют умеренно, оставаясь в рамках локального бокового тренда.

Первая полноценная неделя 2026 года будет интересной: после праздничной паузы рынок заново калибрует свои ожидания. Умеренное снижение на дивотсечках — не более чем техничка, а вот реакция на геополитику и макростатистику покажет, насколько инвесторы готовы наращивать риск в начале года.