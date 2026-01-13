Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

13 января Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 78,79 рубля — плюс 56 копеек к предыдущему значению. Евро подешевел до 91,97 рубля, снизившись на 13 копеек, а юань прибавил 13 копеек и торгуется по 11,29 рубля. С одной стороны, высокая ключевая ставка и положительный торговый баланс по-прежнему оказывают поддержку отечественной валюте, с другой — геополитические риски и санкционное давление сохраняют риск-премию в котировках.

Индекс доллара DXY снизился до уровня 98,9 пункта на фоне политического шока в Вашингтоне. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что Министерство юстиции США направило регулятору повестки с угрозой уголовного обвинения. Формальным поводом указаны расходы на реконструкцию штаб-квартиры ФРС, однако Пауэлл расценил это как политическое давление со стороны администрации Трампа из-за нежелания ускорить снижение ставок. Рынки восприняли ситуацию как посягательство на независимость центробанка, что создало дополнительную неопределенность относительно будущей денежно-кредитной политики США. Срок полномочий Пауэлла истекает в мае 2026 года, и вопрос о его преемнике становится все более актуальным.

Евро получил временную передышку на фоне ослабления доллара. Пара EUR/USD растет, торгуясь выше отметки 1,16. Однако устойчивость этого движения под вопросом: европейская экономика продолжает демонстрировать признаки замедления, а разница в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ остается существенной.

К иене доллар укрепился до 158,04 на фоне политической неопределенности в Японии — премьер-министр Санаэ Такаити рассматривала возможность роспуска нижней палаты парламента, что усилило волатильность иены. Юань к доллару торговался относительно стабильно, несмотря на объявленные Трампом пошлины в размере 25% для всех стран, торгующих с Ираном. Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти, и новые тарифы создают риски для торгового перемирия между США и КНР.

Уже привычное давление на рынки продолжает оказывать геополитическая ситуация. Протесты в Иране, начавшиеся 28 декабря из-за обвала национальной валюты, переросли в масштабное противостояние с властями. К 12 января погибли более 40 человек, арестованы свыше 2000 протестующих. Власти отключили интернет и телефонную связь, пытаясь подавить выступления. Президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства, если власти продолжат применять силу против демонстрантов. Ситуация создает повышенную неопределенность для нефтяного рынка и региональной стабильности.

Brent торгуются около $63-64 за баррель, WTI — в районе $59. С одной стороны, риски перебоев поставок из Ирана поддерживают цены, с другой — ожидаемое увеличение предложения из Венесуэлы под контролем США и прогнозируемый избыток нефти в первом полугодии 2026 года до 3 млн баррелей в сутки ограничивают потенциал роста. Страны ОПЕК+ пока сохраняют текущие квоты, но готовы рассмотреть дальнейшее сокращение добычи, если цены опустятся ниже комфортного уровня.

Российский фондовый рынок испытал давление дивидендных гэпов ЛУКОЙЛа и Роснефти, выплачивающих промежуточные дивиденды за первое полугодие 2025 года. ЛУКОЙЛ распределит 397 рублей на акцию с дивидендной доходностью около 6,8%, Роснефть — 11,56 рубля с доходностью 2,8%. Индекс Мосбиржи снизился на 0,88% до 2700,81 пункта, индекс РТС упал на 1,59% до 1079,86 пункта. Традиционное снижение после отсечки ожидаемо и отражает техническую коррекцию после выплаты дивидендов.

Драгоценные металлы продолжают ралли. Золото впервые в истории пробило отметку $4600 за унцию, установив новый рекорд на уровне $4612 на бирже Comex. Аналитики Bank of America прогнозируют дальнейший рост золота к отметке $5000 за унцию в ближайшие месяцы.

Промышленные металлы также показывают уверенный рост. Медь достигла рекордного уровня $13 369 за тонну, алюминий в начале января впервые за три года поднялся выше $3000 за тонну из-за ожиданий сокращения предложения. Неблагородные металлы получают поддержку от инфраструктурных программ и перехода к зеленой энергетике.

Сегодня в центре внимания рынков — публикация данных по инфляции в США за декабрь (CPI), которая выйдет в 16:30 по московскому времени. Консенсус-прогноз предполагает рост индекса на 0,3% в месячном выражении и 2,7% в годовом. Базовая инфляция также ожидается на уровне 0,3% м/м и 2,7% г/г. Данные могут повлиять на ожидания относительно дальнейшей политики ФРС и вызвать волатильность на валютных и фондовых рынках.

Средняя доходность банковских вкладов в России опустилась ниже 14,5% годовых, что отражает ожидания рынка относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в перспективе. Однако инфляционное давление пока остается повышенным, что ограничивает пространство для снижения ключевой ставки.

Валютный рынок входит в неделю с повышенной неопределенностью. Комбинация политических рисков внутри США, геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожиданий по инфляции создает сложный фон для прогнозирования. Рубль сохраняет относительную устойчивость благодаря высоким ставкам и профициту торгового баланса, однако санкционные риски и геополитика остаются факторами давления. Традиционно январь характеризуется повышенной волатильностью из-за перебалансировки портфелей и налоговых платежей.