«Альфа-Капитал»: Рубль входит в середину января достаточно сильным

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

По официальным данным ЦБ РФ на 15 января, доллар снизился до 78,57 рубля (-0,36% за день), евро — до 92,20 рубля (-0,22%), юань — до 11,24 рубля (-0,27%). Рубль входит в середину января достаточно сильным — его позиции поддерживает высокая ключевая ставка и позитивные геополитические сигналы о возможном продолжении переговоров по украинскому конфликту.

Нефтяной рынок демонстрирует повышенную волатильность. Во вторник, 13 января, Brent достигла $66,52 за баррель — лучшего уровня с начала ноября, подпитываемая опасениями относительно Ирана и проблемами с экспортом из Казахстана через КТК. Однако в среду утром котировки откатились к $65,34, а утром четверга, 15 января, Brent обрушилась на 3,2% до $64,37 на заявлениях Трампа о прекращении убийств в Иране — рынок расценил это как снижение риска военного удара по стране. WTI упала на 3,3%, до $59,99.

Такая реакция красноречива: геополитическая премия в цене нефти оказалась больше, чем думали участники рынка. Трамп на этой неделе успел и пригрозить Ирану, и призвать протестующих к действиям, и заявить об информации от «важных источников» о деэскалации. Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,39 млн баррелей вопреки прогнозам о снижении — ещё один фактор давления на котировки. При этом минэнерго США повысило прогноз средней цены Brent на 2026 год с $55,08 до $55,87 за баррель, объясняя ожидаемое снижение избытком предложения над спросом.

Санкционное давление на Россию тем временем усиливается. С 1 февраля Евросоюз снижает потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель с текущих $47,6 — третье понижение с момента введения ограничений. Впрочем, российская нефть Urals и сейчас торгуется с существенным дисконтом к Brent, а экспортёры давно адаптировались к работе через схемы, не попадающие под потолок цен.

За первые 12 дней января цены в России выросли на 1,26% — это в два раза быстрее, чем за аналогичный период прошлого года, и уже перекрыло весь январь 2025-го (1,23%). Главный виновник — повышение НДС с 20% до 22%, вступившее в силу с 1 января. Продовольствие подорожало на 1,4%, причём плодоовощная продукция прибавила 7,9%: огурцы — на 21%, помидоры — на 14%, картофель — на 6%. Подскочили цены на проезд и услуги ЖКХ. Годовая инфляция на 12 января оценивается Минэкономразвития в 6,27%. ЦБ при этом прогнозирует замедление к 4-5% по итогам 2026 года, но за это придётся платить сохранением высоких ставок в первом полугодии.

Индекс Мосбиржи держится в узком диапазоне 2695-2710 пунктов. По итогам вторника, 13 января, он опустился на 0,19% до 2697 пунктов, в среду закрылся на 2703 пунктах (+0,3%). Утром четверга торгуется около 2700-2705 пунктов. Российский рынок чувствителен к геополитическим новостям, но уже не реагирует паникой на каждый новый санкционный пакет. Инвесторы ждут данных по инфляции и сигналов ЦБ о дальнейшей траектории ключевой ставки. Позитивный сценарий предполагает возврат индекса выше 2750 пунктов при появлении конкретных подвижек в переговорах или признаков замедления роста цен.

В краткосрочной перспективе рубль может торговаться в диапазонах 78-80 за доллар и 11,2-11,5 за юань. Баланс факторов пока на стороне российской валюты, хотя снижение нефтяных котировок и изменение бюджетного правила после 15 января могут привести к некоторой коррекции во второй половине месяца.