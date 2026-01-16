Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Рубль продолжает демонстрировать устойчивость к внешним шокам. Центробанк установил официальный курс доллара на 16 января на уровне 78,53 рубля с символическим снижением на 4 копейки. Евро подешевел заметнее — -38 копеек до 91,81 рубля. На внебиржевом рынке к вечеру четверга доллар торговался у отметки 78,57 рубля.

При этом котировки Brent в четверг совершили максимальное однодневное снижение за последние полгода, опустившись на 4,15%, до $63,76 за баррель. К утру пятницы котировки продолжили движение к $63,6, хотя темпы замедлились.

Однако рубль не последовал за нефтью. И причин тому несколько. Во-первых, с 16 января Минфин почти в 2,3 раза нарастил продажи валюты по бюджетному правилу — до 12,8 млрд рублей ежедневно против 5,6 млрд в предыдущий период. Это связано с прогнозируемым недобором нефтегазовых доходов на 232 млрд рублей в январе. ЦБ зеркалирует эти операции, так что совокупный объем продаж валюты достигнет 17,42 млрд рублей в день. Во-вторых, импортеры остаются пассивными после новогодних праздников — спрос на валюту сезонно слабый. В-третьих, высокая ключевая ставка все еще удерживает капиталы в рублевых активах.

Индекс доллара (DXY) укрепился к корзине мировых валют после выхода американской статистики по рынку труда. Неожиданно сильные данные подтолкнули индекс к 99,3 пункта. Пара евро/доллар отступила к 1,1603 после 1,1645 днем ранее.

Параллельно на сырьевых рынках разворачивается интересная дивергенция. Если нефть снижается, то газ в Европе взлетает на 11% за неделю — до $387 за тысячу кубометров на хабе TTF. Виной всему арктический холод, пришедший в Западную Европу после аномально теплого декабря. Ветрогенерация упала до 15% от энергопотребления региона против обычных 30-40%, что вынуждает европейцев активно сжигать газ для выработки электричества. С начала января из подземных хранилищ ЕС отобрали 8,2 млрд кубометров, при этом запасы опустились до 58,7 млрд — на 15 процентных пунктов ниже средних значений за последние пять лет. Метеорологи прогнозируют возвращение морозов в третьей декаде января, что может подтолкнуть котировки еще выше.

Годовая инфляция по оценке Минэкономразвития разогналась до 6,27% против 5,98% на 22 декабря. Основной драйвер — повышение НДС. Особенно пострадала плодоовощная продукция. Однако, утверждают эксперты, сказался не только фискальный нажим, но и последствия январских морозов, резко увеличивших затраты тепличных хозяйств на отопление и подсветку. Тем не менее, скачок цен в январе повышает неопределенность относительно решения регулятора на февральском заседании. Пауза в цикле снижения ставки становится все более вероятным сценарием, особенно если недельная инфляция останется повышенной.

Внешний фон остается противоречивым. Maersk объявил о возобновлении движения судов через Красное море и Суэцкий канал, что позитивно для глобальной логистики и может умеренно сдержать инфляцию издержек. США и Тайвань заключили торговую сделку на $250 млрд инвестиций, причем Вашингтон снизил пошлины на тайваньские товары до 15%, что уже вызвало недовольство Пекина. Индия нарастила экспорт в Китай в декабре на фоне сокращения поставок в США из-за ужесточения пошлин при Трампе — глобальные торговые потоки перестраиваются под новую реальность.

Рынок пока торгуется в узком диапазоне 78-80 рублей за доллар и 11,2-11,5 за юань. Во второй половине января вероятна некоторая коррекция рубля вниз на фоне низких нефтяных котировок и снижения экспортной выручки. Однако продажи валюты Минфином и ЦБ, а также сохраняющаяся жесткость ДКП будут ограничивать масштаб ослабления.

Ближайшие дни покажут, насколько устойчив сложившийся баланс. Сегодня в 19:00 Росстат опубликует данные по инфляции за декабрь и весь 2025 год — это даст более полную картину ценовой динамики. В США выйдут цифры по промпроизводству, а глава Банка Англии выступит с речью. Хотя принципиально расклад вряд ли изменится. Рубль продолжит балансировать между падающей нефтью и мощной административной поддержкой — и пока второе берет верх.