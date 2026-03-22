Ключевая ставка на уровне 15% может оживить авторынок

Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто:

Снижение ставки

Снижение ключевой ставки до 15% – это очередной позитивный сигнал для автомобильного рынка. В виду высокого проникновения кредитов в новых автомобилях это информационный повод рассмотреть покупку автомобиля на фоне роста курса валют последних дней. Если этот тренд окажется устойчивым потребители могут рассмотреть покупку нового автомобиля до того, как курсовая динамика приведет к росту цен. При этом основную выгоду получат бренды, успевшие локализовать производство на заводах в РФ - появившиеся в последние несколько месяцев новинки изначально получили весьма конкурентные розничные цены, производители к тому же  по-прежнему предоставляют субсидии по кредитам, делая такую покупку вдвойне выгодной.

Для сегмента автомобилей с пробегом, продающихся дилерами, влияние ставки традиционно более важное. Снижение стоимости фондирования постепенно улучшает нагрузку на капитал дилеров и может поддержать расширение предложения. При этом на динамику выдач по-прежнему существенно сильнее влияют требования к заемщикам и уровень одобрения, которые зависят от макропруденциальных требований. 

В целом на рынке распространено мнение, что уровень около 15% является психологически и экономически комфортным для потенциальных заемщиков. Но чтобы ставки по несубсидируемым тарифам приблизились к этим значениям необходимо продолжать тренд на снижение ставки. Текущее решение ЦБ — шаг в этом направлении, который может способствовать постепенному оживлению авторынка.


