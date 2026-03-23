Альфа-банк прогнозирует стабилизацию рубля в диапазоне 80–85 за доллар

Рубль стабилизируется в интервале 80–85 рублей за доллар, полагает руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. Такое мнение она выразила в эфире Радио РБК, отметив, что дальнейшего ослабления рубля с текущего уровня не ждет.

«В какой-то момент Минфин, скорее всего, обозначит нам новую цену отсечения, соответственно, видимо, приступит к покупке валюты. Но в целом я ждала бы, что рубль стабилизируется в интервале от ₽80 до ₽85 за доллар. И я дальнейшего ослабления пока не жду с этого уровня. Если вылет будет, то, скорее всего, мы все-таки будем возвращаться в этот интервал», – отметила Наталия Орлова.

Недавнее ослабление рубля было связано, с одной стороны, с приостановкой действия бюджетного правила, то есть с прекращением продажи повышенного объема валюты на рынке, а с другой стороны, экспортная выручка от высоких цен на нефть еще на рынок не пришла, рассказала Наталия Орлова. Однако в ближайшие недели валютная выручка экспортеров постепенно будет поступать на рынок, и это будет увеличивать предложение валюты.


