«Цифра брокер»: Инвесторы спокойно реагируют на очередное снижение ключевой ставки

Рынок накануне. Инвесторы спокойно реагируют на очередное снижение ключевой ставки регулятором. Индекс МосБиржи в пятницу по итогам основной сессии снизился на 0,1% до 2864,89 п., индекс РТС, наоборот, повысился на 0,86% до 1074,43 п. В сегменте суверенного долга позитивная динамика сохраняется, индекс RGBI прибавил 0,18%.

Доходности ОФЗ сроком погашения от двух до десяти лет снизились на 1-14 б.п., опережающими темпами снизилась доходность облигаций на ближнем отрезке кривой. Между тем за прошедшую неделю снизилась доходность по облигациям сроком погашения от двух до трех лет, но повысилась на 7-19 б.п. на отрезке кривой доходности от пяти до десяти лет. На этом фоне спред доходности десятилетних и двухлетних ОФЗ повысился до 62 б.п. с 21 б.п. в пятницу на предыдущей неделе. Таким образом, нормализация кривой доходности продолжилась, что в принципе формирует предпосылки для более выраженного восстановления фондовых индексов в среднесрочной перспективе.

Резкое ослабление российского рубля, наблюдавшееся в начале прошлой недели, в пятницу застопорилось. Рубль в последний рабочий день недели восстановился к основным валютам на 2,8-3,6%. Восстановлению рубля способствовало сокращение дефицита предложения валюты на фоне нормализации процентных ставок по операциям своп с китайскими юанями. Ставки по юаням в пятницу снизились до 16% по сравнению с 43 в четверг. Несмотря на сохраняющуюся повышенную волатильность на валютном рынке, пик ослабления рубля в краткосрочной перспективе, возможно, пройден. Кроме того, масштаб текущего ослабления национальной валюты в принципе не выходит за границы диапазона, в котором валютный курс находился в течение всего прошлого года, прокомментировала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Банк России на заседании в пятницу понизил ключевую ставку на 50 б.п. Решение регулятора совпало с рыночным консенсус-прогнозом. По заявлению регулятора более выраженному снижению ключевой ставки в настоящее время препятствует неопределенность, связанная с внешними факторами и геополитической напряженностью. Конфликт на Ближнем Востоке провоцирует повышение цен на энергоносители, что в принципе является проинфляционным фактором. Тем не менее влияние этого фактора можно будет оценить только со временем и его эффект может зависеть от продолжительности конфликта. В конечном счете дальнейшие действия регулятора будут зависеть от поступающих макроэкономических данных.

Новости, ожидания и торговые идеи. Что касается перспектив для российского фондового рынка, то в ближайшие недели инвесторы будут оценивать показатели корпоративной прибыли. На этой неделе среди прочих результаты за 2025 год раскроют «Аренадата», МФК «Займер». ДОМ.РФ опубликует результаты за первые два месяца 2026 года. При прочих равных индекс МосБиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2900-2950 п.