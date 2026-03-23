Freedom Finance Global: Российский рынок начал неделю в красной зоне

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

Торги 23 марта на российских фондовых площадках стартовали на отрицательной территории. К 13:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,77%, до 2843 пунктов, РТС снизился на 0,79%, до 1066, индекс голубых фишек потерял 0,65%.

В лидеры роста вышли ПИК (+2,76%), МКБ (+1,14%) и Татнефть (+0,96%). В лидерах снижения оказались Селигдар (-4,56%), Ozon (-3,79%) и ММК (-3,78%).

Акции Татнефти растут позитивно реагируют на продолжающееся ралли в нефти, способствующего повышению экспортной выручки компании.

Котировки Селигдара движутся вслед за золотом, которое скорректировалось на 6,87%, до $4292 за тройскую унцию.

Ценные бумаги Ozon оказались под давлением после предложения Минпромторга запретить маркетплейсам участвовать в формировании цен на товары и оставить это право исключительно за продавцами.

Бумаги ММК снижаются на новостях об остановке работы шахты Чертинская-Коксовая ММК-Уголь и перевода части агрегатов на сокращенный режим работы. Также меткомбинат объявил о сокращении на 10% управленческого персонала всех уровней из-за падения загрузки предприятия до 60%.

Цена на нефть марки Brent поднимается на 1,73%, до $108,27 за тройскую унцию. Urals при этом дешевеет на 2,41%, до $105,90.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах снижается на 0,65%, до 82,57, пара EUR/RUB опускается на 1,81%, до 94,43. Пара CNY/RUB на Московской бирже падает на 1,73%, до 11,81. Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на завершение текущей сессии: 82–84, 94–96 и 11,50–12,00 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 23 марта: диапазон 2800–2900 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1100 пунктов.