«Цифра брокер»: Инвесторы фиксируют прибыль

Рынок накануне. Новости о приостановке конфликта на Ближнем Востоке привели к снижению нефтяных котировок и оказали давление на рынок акций. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,1%, закрывшись на отметке 2833,43 п. В то же время долларовый РТС вырос на 1,46%, достигнув уровня 1090,17 п., что стало следствием укрепления национальной валюты. Рубль отыграл у доллара почти 2%, зафиксировавшись на отметке 81,50 руб. Котировки нефти марки Brent в течение дня опускались к 92 долларам США за баррель. Индекс гособлигаций RGBI скорректировался на 0,34% до 119,29 п.

Главной новостью для сырьевых площадок стали заявления Дональда Трампа о продуктивных переговорах с Тегераном и пятидневной заморозке ударов по иранской энергетической инфраструктуре. Это спровоцировало массовый выход инвесторов из нефтяных контрактов, которые ранее закладывали в цену огромную премию за риск. На внутреннем рынке рубль получил поддержку не только от геополитических новостей, но и от приближающегося 30 марта пика налоговых выплат. Дополнительным драйвером стали комментарии зампреда Банка России Алексея Заботкина, который подтвердил потенциал дальнейшего существенного снижения ключевой ставки в этом году. Мы полагаем, что смягчение риторики регулятора и нормализация ситуации с юаневой ликвидностью (ставки RUSFAR CNY упали ниже 10%) создают фундамент для стабилизации долгового рынка и постепенного восстановления спроса на акции.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Акрон» представил финансовый отчет по МСФО за 2025 год: чистая прибыль выросла на 30,3% до 39,8 млрд руб., а выручка прибавила 20%, достигнув 237,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA закрепилась на уровне 39%. На наш взгляд, «Акрон» остается одной из самых качественных историй в секторе химии и нефтехимии. Снижение долговой нагрузки (коэффициент Чистый долг/EBITDA упал до 1,25х) и консолидация 100% в Талицком калийном проекте создают фундамент для долгосрочного роста стоимости. Мы полагаем, что бумага сохраняет инвестиционную привлекательность, а сильные операционные результаты закладывают базу для выплаты дивидендов.

НКХП отчитался о двукратном падении чистой прибыли по МСФО за 2025 год, до 3,26 млрд руб. Инвесторы фиксировали прибыль на фоне снижения выручки на 32%. По нашим оценкам, бумага останется под давлением до появления признаков восстановления операционной эффективности, несмотря на общий рост экспорта зерна из РФ.

Мы ожидаем, что в ближайшие сессии индекс МосБиржи продолжит консолидацию в диапазоне 2800-2900 п. Уровень 2800 п. выступает ключевой поддержкой, которую рынок вчера успешно протестировал. Инвесторы будут следить за статистикой по банковскому сектору и недельными данными по инфляции. Если котировки нефти стабилизируются выше 100 долларов США за баррель, рынок может попытаться отыграть часть потерь, однако аппетит к риску будет ограничен неопределенностью вокруг переговоров США и Ирана.