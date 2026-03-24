Freedom Finance: Рубль укрепляется в преддверии налогового периода

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

Российский фондовый рынок начинает торги небольшим ростом на фоне продолжения эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке и роста мировых цен на нефть. СМИ сообщают о новых ударах по инфраструктуре Ирана прошедшей ночью. На этом фоне индекс Московской биржи прибавляет 0,12% и поднимается до 2835 пунктов, а стоимость Brent растет на 3,97%, до $99,66 за баррель. Российский экспортный сорт нефти Urals также дорожает на 3,56% и достигает $96,51 за баррель, ее дисконт к эталонному сорту практически обнулился. Газ в Европе при этом дешевеет на 5,29%, однако фьючерсы на TTF по-прежнему торгуются возле максимальных значений за последние 3,5 года, в районе $669 за тыс. куб/м.

Курс доллара утром снижается на 1,44%, до 81,92 рублей. Эта динамика вызвана приближением налогового периода в России, так как экспортеры конвертируют валютную выручку в рубли для подготовки к уплате налоговых отчислений в бюджет, чем и повышают спрос на российскую национальную валюту

Сегодня последний день для покупки акций “Все Инструменты” под дивиденды, завтра состоится закрытие реестра акционеров. Компания направит на дивидендные выплаты по 2 рубля на каждую акцию, дивдоходность составит 2,52% годовых. Помимо этого, ЭЛ5-Энерго (Энел Россия) опубликует финансовые результаты по МСФО за 2025 г., а также ДОМ.РФ опубликует финансовые результаты по МСФО за февраль 2026 г.

От ДОМ.РФ мы ожидаем сохранения сильной динамики финансовых показателей. По итогам января чистая прибыль уже выросла на 115% г/г, до 8,9 млрд рублей, при этом чистый процентный доход увеличился на 44% г/г, а комиссионный - на 76% г/г. С учетом текущих высоких ставок и устойчивого спроса на ипотечные продукты февральские результаты, скорее всего, подтвердят эту тенденцию. Мы ожидаем чистую прибыль в диапазоне 9–11 млрд рублей за месяц и сохранение рентабельности капитала выше 20%. С точки зрения оценки компания по-прежнему выглядит недооцененной, так как P/E находится в диапазоне 6–7x, P/BV около 1,3x при ROE выше 21%. При подтверждении сильной отчетности бумаги могут получить дополнительную поддержку, а наш целевой ориентир на горизонте 9–12 месяцев остается в диапазоне 2450–2550 рублей за акцию.

Мы ожидаем, что индекс Московской биржи сегодня продолжит движение в диапазоне 2800–2900 пунктов. Основную поддержку рынку будут оказывать акции нефтегазового сектора на фоне нового витка роста цен на нефть. При этом волатильность мировых цен на нефть, скорее всего, останется повышенной. Курс рубля до конца месяца может укрепляться на фоне налогового периода в России, поэтому нельзя исключать снижения доллара в район 80-81 рубля.