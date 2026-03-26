Freedom Finance: Есть смысл понаблюдать за акциями нефтегазового сектора

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:

В четверг, 26 марта, российский фондовый рынок на утренней сессии показывает небольшой рост, индекс Московской биржи прибавляет 0,28%.

Из США и Ирана всю прошедшую ночь приходили противоречащие друг другу заявления относительно дальнейшего продолжения ближневосточного конфликта: Иран категорически отвергает любые переговоры с США, не учитывающие его условий, и намекает на то, что его союзники готовы заблокировать ещё и Баб-эль-Мандебский пролив, в то время как в Белом доме настаивают на том, что переговоры идут, но, тем не менее, конфликт может завершиться не ранее, чем через 4-6 недель. Вопрос о наземной операции в Иране официальный Вашингтон не отвергает полностью, но и не отвечает на него утвердительно. На этих противоречивых новостях и возобновлении роста цен на нефть азиатские рынки с утра снижаются, сильнее всех (на 2-3%) падают фондовые индексы Южной Кореи и Китая. Рост азиатских рынков также связан со снижением цен на нефть и ожиданием дальнейшего охлаждения нефтяного рынка.

На утренних торгах цена нефти Brent растёт на 2,1% до $99,26 за баррель из-за угроз Ирана полностью перекрыть нефтяной экспорт из стран Персидского залива. Сегодня цена Brent в зависимости от новостей может колебаться в диапазоне $98–102 за баррель, что также будет влиять на рост спроса на российскую нефть, особенно в Азии.

Российский рубль на утренних торгах подешевел. Пара CNY/RUB растёт почти на процент, находясь выше 11,8 руб., пара USD/RUB растёт чуть медленнее, но уже снова пробила вверх 81 руб. Накануне вечером вышли достаточно тревожные макроэкономические данные Росстата, негативно повлиявшие на рубль. Годовая инфляция за неделю 17-23 марта выросла с 5,8 до 5,83%, недельная ускорилась до 0,19% из-за роста цен на бензин и тарифов на услуги, промышленное производство в феврале сократилось на 0,9%, хотя консенсус аналитиков ожидал роста. Сегодня в течение дня пара USD/RUB может колебаться в рамках 80,5-82 руб.

На фондовом рынке есть смысл сегодня понаблюдать за акциями российского ТЭК. Наша краткосрочная цель по акциям Газпрома в 137 руб. вчера была выполнена, сегодня ожидаем роста акций газовой корпорации до 138-138,2 руб. на фоне высокого спроса в Европе и Китае на российский трубопроводный газ, наша целевая цена акций Газпрома в годовом горизонте составляет 180 руб., рекомендация – «Покупать» (не является ИИР).

Также можно обратить внимание на динамику акций «дочек» принадлежащего Газпрому Газпромэнергохолдинга – ОГК-2, ТГК-1 и Мосэнерго. Бумаги могут расти в преддверии выхода отчётности Газпрома по МСФО (сами энергокомпании отчётность по МСФО не публикуют или публикуют в сокращенном виде).

Акции Мосэнерго на этой неделе могут подорожать до 2,12 руб. Рост цен на нефть может также вызвать интерес инвесторов к акциям недооценённой Роснефти, сегодня акция может подняться выше 500 руб. Наша целевая цена акций Роснефти через год 670 руб., рекомендация – «Покупать» (не является ИИР).

Сегодня на фоне противоречивых геополитических и внутрироссийских новостей ожидаем движение индекса Московской биржи в течение дня в диапазоне 2835–2885 пунктов.