Цифра брокер»: Рискованные активы не пользуются спросом на российском фондовом рынке

Рынок накануне. Рискованные активы не пользуются спросом на российском фондовом рынке. Индекс МосБиржи в пятницу не удержал психологический рубеж и просел на 1,18%, завершив основную сессию на уровне 2789,61 п. Индекс РТС показал символический рост, повысившись на 0,02% до 1082,99 п. на хоне укрепления рубля, хотя официальные курсы валют заметно выросли. В сегменте суверенного долга умеренные продажи, индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,04%.

Несмотря на общую негативную рыночную динамику, котировки акций транспортной группы ДВМП выросли на фоне новости о создании совместного предприятия. «Росатом» и глобальный портовый оператор DP World из ОАЭ договорились о партнерстве, в периметр которого войдет «ДВМП» (головная компания группы FESCO). Мы полагаем, что интеграция в структуру с участием мирового логистического гиганта и госкорпорации открывает для компании возможности по развитию морского пути и доступу к новым рынкам сбыта. Это формирует долгосрочные предпосылки для масштабирования бизнеса группы, что может привести к позитивной переоценке ее капитализации.

«Транснефть» раскрыла результаты по МСФО за 2025 год. Выручка компании выросла на 1% и составила 1,44 трлн руб. Чистая прибыль сократилась на 21,4% до 226,1 млрд руб. Неблагоприятно на результатах компании отразилось признание убытка от обесценения внеоборотных активов в сумме 98 млрд руб. На показатели оказало также давление снижение грузооборота и резкое увеличение ставки налога на прибыль для компании, с 20% до 40%, которая будет действовать в 2025–2030 годах.

Акции «Южуралзолото» восстановились после недавней просадки на фоне позитивных юридических новостей. Судебные приставы прекратили исполнительное производство и отменили аресты на денежные средства компании в размере 32,1 млрд руб. Все ранее наложенные ограничения сняты, что восстанавливает операционную гибкость бизнеса. При этом Росимущество уже готовит актив к продаже, аукцион может состояться в апреле.

Новости, ожидания и торговые идеи. На этой неделе индекс МосБиржи может продолжить консолидироваться в диапазоне 2780–2850 п. Если котировки нефти удержатся выше 110 долларов за баррель Brent, это окажет поддержку рынку, однако для полноценного восстановления инвесторам нужны позитивные новости по инфляции и/или снижению геополитической напряженности. Уровнем поддержки по индексу выступает отметка 2770 п., сопротивление находится в области 2885 п. В понедельник внимание инвесторов привлекут результаты компаний, в частности, сети клиник «Мать и дитя» по МСФО за 2025 год.