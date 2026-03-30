Freedom Finance: Фондовый рынок РФ растет на фоне дорогой нефти и слабого рубля

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global

Торги 30 марта на российском рынке проходят в умеренной динамике. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,35% и держится вблизи 2799 пунктов. Поддержку рынку оказывает рост нефтяных котировок и сохраняющийся интерес инвесторов к экспортерам.

Нефть Brent растет на 2,13%, до $107,56 за баррель. Рынок по-прежнему закладывает геополитическую премию на фоне напряженности на Ближнем Востоке. При текущих уровнях нефти российский рынок получает прямую поддержку через нефтегазовый сектор, доля которого превышает 40% капитализации.

Курс рубля при этом остается под давлением. Доллар растет на 0,26%, до 81,44 рубля. Это отражает баланс факторов, с одной стороны, высокая нефть, а с другой – снижение валютных продаж и рост неопределенности на фоне изменений бюджетного правила. В таких условиях волатильность валюты в ближайшие недели, скорее всего, сохранится.

Золото продолжает выступать защитным активом и прибавляет 0,78%, до $4560 за унцию. Рост происходит на фоне геополитических рисков и сохраняющегося спроса на хеджирование.

Из корпоративных событий сегодня ключевое внимание будет приковано к отчетности “Мать и дитя” за 2025 год. Компания уже показала сильные операционные результаты. По итогам 2025 года выручка выросла на 31,2% г/г и достигла 43,5 млрд рублей, а основным драйвером стало расширение сети клиник и рост пациентского потока, особенно в регионах и сегменте амбулаторных услуг.

С учетом динамики за 9 месяцев и 4 квартал, мы ожидаем, что годовая выручка окажется в диапазоне 43–44 млрд рублей, EBITDA около 13–14 млрд рублей, а чистая прибыль в районе 9–10 млрд рублей. При этом маржинальность, вероятно, немного снизится из-за роста затрат на персонал и масштабирования бизнеса, что уже наблюдалось в течение прошлого года.

Ключевой момент для инвесторов – это сохранение высокой рентабельности при активной экспансии. Компания продолжает расти быстрее рынка частной медицины, но давление на маржу становится основным фактором риска.

В целом внешний фон остается смешанным. Высокие цены на нефть поддерживают российский рынок, но геополитика и валютный фактор ограничивают потенциал роста. В краткосрочной перспективе ключевым драйвером динамики останутся новости с сырьевых рынков и геополитическая повестка.