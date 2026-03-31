Freedom Finance: Инвесторы начали осторожные покупки российских акций

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global

В понедельник, 30 марта, российский фондовый рынок торговался в небольшом плюсе, поддерживаемый высокими ценами на нефть. Нефть Brent на ICE на вечерней сессии выросла в цене на 2,53% почти до $108 за баррель, что оказало довольно существенное влияние на настроения российского рынка акций, «быки» возобновили покупки российского нефтегазового сектора, хотя достаточно осторожно. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос к вечеру на 0,26%, а долларовый РТС - на 0,27%.

На фондовом рынке вновь ожидают подвижек в урегулировании украинского конфликта после заявлений украинской стороны о готовности к переговорам и о том, что союзники Украины осуждают удары её БПЛА по российской нефтегазовой инфраструктуре. Так что осторожные покупки российских акций могли быть в том числе связаны и с этими ожиданиями. В ЦБ РФ тем временем заявили о том, что возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки имеются, но снижение будет плавным, чтобы по-прежнему держать инфляцию и инфляционные ожидания под контролем. Эти заявления также, на наш взгляд, способствовали оптимизму на российском рынке акций.

Рубль от слабого падения утром перешёл на вечерней сессии к более уверенному росту, поддержку российской валюте оказывали налоговый период и высокие цены на нефть. Биржевой курс пары CNY/RUB немного снизился, на 2 коп., до 11,77 руб. Пара USD/RUB упала на 11 коп., до 81,38 руб., а пара EUR/RUB - на 59 коп., до 93,19 руб.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции энергокомпании «Россети Центр» (+3%), «ИнтерРАО» (+2,2%), а также МКПАО «Озон» (+2,1%) и «Мечел» (+2%).

Акции энергокомпании «Россети Центр» (+3%) стали лидерами роста из-за с утверждением на прошлой неделе советом директоров эмитента бизнес-плана на 2026 год и, возможно, с ожиданиями, что компания сможет выплатить дивиденды по итогам 2025 года.

Лидерами понижения оказались акции застройщика «Самолёт» (-3%), обыкновенные акции Башнефти (-2,8%), ДВМП (-2,5%), группы ЛСР (-2,4%).

Акции «Самолёта» (-3%) снизились на растущем рынке, в принципе, без негативных новостей. Компания сообщила сегодня о том, что личный фонд «Горизонт», созданный наследниками её покойного основателя и руководителя Михаила Кенина, получил право распоряжения долей в размере 27,66% капитала ПАО ГК «Самолет» и рассматривает своё участие в капитале компании как стратегическое, но инвесторам пока, видимо, неясно, как приход нового мажоритарного акционера в капитал эмитента повлияет на его будущее развитие и финансовые результаты.

Из корпоративных новостей важным событием дня стала рекомендация советом директоров «ИнтерРАО» дивидендов за 2025 год. Совет директоров энергокомпании рекомендует годовому общему собранию акционеров, назначенному на 29 мая, одобрить дивиденды в размере 0,3214 руб. на акцию. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов в случае их одобрения назначено 9 июня. Дивидендная доходность, рассчитанная по текущей цене, составляет 10,2%, что является высоким показателем для крупных компаний и превышает инфляцию. Акции компании после рекомендации размера дивидендов выросли на 2,2%.

По нашим ожиданиям, завтра индекс Мосбиржи может колебаться снова в коридоре 2750-2850 пунктов. Прогнозируем значения курсов доллара, евро и юаня: 80–82 руб., 92–94 руб. и 11,5 –11,9 руб. соответственно.