«Альфа-Капитал»: Рубль удерживает позиции на фоне дорогой нефти и ограничений экспорта

Спикер: Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Банк России установил официальные курсы на 30 марта: доллар — 81,1443 рубля (−1,0 рубля к 27 марта, −1,21%), евро — 93,4247 рубля (−1,58 рубля, −1,66%), юань — 11,7301 рубля (−0,17 рубля, −1,43%). По всем трём парам официальные ориентиры сильнее пятничных межбанковских котировок. На внебиржевых торгах к 10:30 мск доллар торгуется у 81,63 рубля (+0,16% к пятничному закрытию), диапазон открытия 80,96–82,41. Утро началось с гэпа вверх до 82,41 — рынок отыгрывал тревожный фон выходных — но уже в первые 40 минут продавцы доллара перехватили инициативу, и пара откатилась, сохраняя спред к официальному курсу около 49 копеек. Это один из самых узких спредов с начала марта.

Ключевой фактор сегодняшнего открытия — новая атака украинских дронов на нефтяной терминал Усть-Луга в ночь на 29 марта, уже третья за неделю. По оценке Reuters, с учётом совокупных повреждений Усть-Луги и Приморска Россия временно лишилась до 40% мощностей по морскому экспорту нефти — это примерно 1,7 млн баррелей в сутки. Приморск по-прежнему закрыт. Усть-Луга частично возобновила приём, но терминал «Новатэк» приостановил переработку газового конденсата. На этом фоне рынок получил парадоксальную конфигурацию: нефть дорогая, а экспортная инфраструктура не позволяет монетизировать эти цены в прежних объёмах. Rystad Energy на прошлой неделе зафиксировал, что российская нефть ненадолго перешла в премию к региональным бенчмаркам — атаки на порты снижают эту возможность.

С 1 апреля правительство вводит полный запрет на экспорт бензина. Это внутренний рынок, но сигнал читается: власти активно управляют топливным балансом в условиях ближневосточного ценового шока, не допуская выплеска дорогих нефтепродуктов за рубеж. Для инфляции это умеренно сдерживающий фактор на внутреннем рынке.

RUSFAR CNY по итогам пятницы составил 8,45% , рублёвый RUSFAR — 14,58%, спред в пользу юаня вернулся к комфортным 6,1 процентного пункта. Это нормализованный рынок: юань дешевле рубля в качестве фондирования, участники ВЭД в юаневом контуре работают без аномальных наценок. Три последовательных сессии роста RUSFAR CNY на прошлой неделе (7,23% → 9,4% → 12,44%) пока сменились стабилизацией, и рынок не спешит делать выводы об окончательном равновесии.

На глобальном валютном рынке картина сдержанно-тревожная. DXY торгуется ровно у отметки 100 пунктов (+0,07%) — психологической зоны, которая в этом цикле становится своего рода точкой равновесия: индекс третью неделю не может ни пробить её вниз, ни уйти к 101. EUR/USD — 1,1498 (−0,10%): евро опустился ниже отметки 1,15, что технически некомфортно — пара давит на поддержку трёхнедельного диапазона. Слабость евро чисто «энергетическая»: европейский рынок газа получил новый удар после сообщений о повреждениях у крупнейшего в мире СПГ-хаба Рас-Лаффан, и именно это давит на единую валюту сильнее, чем ожидания по ЕЦБ. USD/CNH — 6,9159, практически без изменений (−0,03%). USD/CHF — 0,8000 (+0,14%): франк чуть ослабевает, защитный спрос умеренный, не паника.

Интересна дивергенция внутри рынка сырья: Brent к 10:30 торгуется у $108,56 (+3,08%), однако фьючерсы на природный газ падают на 5,46%. Рынок начинает разделять нефтяной и газовый шок: нефть получает поддержку от военной эскалации (Трамп в интервью FT открыто заявил о намерении «взять нефть Ирана» по венесуэльскому сценарию и контролировать остров Харк), тогда как газ корректируется на ожиданиях частичного восстановления СПГ-цепочек.

S&P 500 закрылся в пятницу на −1,67% — четвёртая подряд убыточная неделя, первая такая серия с начала 2025 года. DAX утром −0,25%, Hang Seng −1,13%, Nikkei −2,92%. Индекс РТС при этом держится вблизи нуля (+0,03%): российский рынок в этой матрице ведёт себя как независимая история, для которой геополитический фон — не только риск, но и ценовой попутный ветер.

На этой неделе три ключевых события для валютного рынка. Сегодня в 15:00 выходит предварительный германский CPI за март — первый крупный инфляционный показатель, собранный уже в условиях месячного закрытия Ормуза. Если данные окажутся хуже ожиданий, давление на EUR/USD усилится, и DXY получит шанс закрепиться выше 100. Выступление Джерома Пауэлла — первое с момента мартовского FOMC — потенциально важнейший для доллара сигнал: рынок будет слушать каждое слово про инфляционный прогноз и «too soon to know» применительно к иранскому энергетическому шоку. При этом слушания по кандидатуре Кевина Уорша на пост главы ФРС запланированы на неделю с 13 апреля; транзит в ФРС стал видимым горизонтом, и участники рынка будут оценивать любой сигнал Пауэлла через эту призму. Завтра — китайские PMI за март (первые данные деловой активности КНР в условиях нового глобального энергетического цикла) и финальный CPI еврозоны.

Наиболее вероятный диапазон на ближайшие дни сохраняется в 80–83 рубля за доллар. Бэквардация во фьючерсах на нефть (рынок ждёт роста цен краткосрочно и снижения в перспективе) — косвенный сигнал, что бюджетное уравнение в апреле–мае может оказаться лучше, чем в первом квартале, но это не гарантирует линейного укрепления рубля. Рубль у 81–82 поддерживает нефтегазовые доходы в рублёвом выражении при высоких ценах Urals, не создаёт нового инфляционного давления сверх уже заложенного в апрельские ориентиры, и оставляет ЦБ пространство для следующего осторожного шага по ставке.