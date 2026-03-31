Российский рынок корректируется вслед за нефтегазовым сектором

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

– Торги 31 марта на российских фондовых площадках начались в умеренном минусе. К 13:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,26%, до 2794 пунктов, РТС снизился на 0,22%, до 1083, а индекс голубых фишек потерял 0,26%.

В лидеры роста вышли Т-Технологии (+1,85%), Магнит (+1,12%) и ВТБ (+0,98%). В аутсайдерах оказались Роснефть (-1,56%), Сургутнефтегаз (ап: -1,55%) и НОВАТЭК (-1,4%).

Покупки в акциях Т-Технологий объясняются ожиданием сильных финансовых результатов и дальнейшего расширения финтех-сегмента, который остается одним из самых быстрорастущих на рынке. Дополнительную поддержку бумагам оказывает высокий спрос со стороны розничных инвесторов на фоне сохраняющейся рентабельности бизнеса и увеличения клиентской базы.

Котировки Магнита отыгрывают понесенные накануне потери. Кроме того, инвесторы реагируют на данные, фиксирующие стабилизацию потребительского спроса и постепенное замедление инфляции в продовольственном сегменте.

Ценные бумаги ВТБ поддерживают ожидания дальнейшего снижения процентных ставок в экономике, что способно поддержать кредитование и улучшить процентную маржу банков.

Акции Роснефти и НОВАТЭКа отреагировали на коррекцию в ценах на углеводородное сырье после очередного скачка, обусловленного геополитическими факторами. Инвесторы фиксируют прибыль в нефтегазовом секторе, который ранее выступал одним из ключевых драйверов роста рынка. Дополнительное давление на котировки независимого производителя газа оказывает очередная атака БПЛА на завод по производству СПГ в Усть-Луге.

Привилегированные акции Сургутнефтегаза традиционно снижаются на фоне укрепления рубля, так как это уменьшает переоценку валютных резервов компании и потенциальные дивидендные выплаты.

Дополнительно на акции нефтяных компаний давит введение временного запрета на экспорт бензина из России с завтрашнего дня.

Цена на нефть марки Brent поднимается на 0,38%, до $107,8 за баррель, Urals дорожает на 0,62%, до $109,4 за баррель.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах консолидируется у отметки 81,31, а пара EUR/RUB колеблется у 93,23. Пара CNY/RUB на Московской бирже растет на 0,17%, до 11,77. Приостановка операций Минфина в рамках бюджетного правила до июля может усилить волатильность отечественной валюты. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии: 80–82, 92–94 и 11,50–12,00 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 31 марта: диапазон 2750–2820 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1040–1090 пунктов.