«Цифра брокер»: Российские индексы во вторник завершили основную сессию в минусе

Рынок накануне. Российские индексы во вторник завершили основную сессию в минусе под давлением новостей об атаках беспилотников на портовую инфраструктуру в Усть-Луге, что нивелирует благоприятный эффект от относительно высоких нефтяных котировок. Индекс МосБиржи просел на 0,87% до 2776,37 п., РТС потерял 0,81%, закрывшись на отметке 1076,44 п. Индекс гособлигаций RGBI снизился на символические 0,02%, до 119,16 п.

В центре внимания инвесторов остается ситуация на Ближнем Востоке и ее влияние на глобальный энергетический рынок. Блокировка Ормузского пролива и военные действия в регионе взвинтили цены на сырьевые товары, однако российский рынок отыгрывает эти новости со сдержанным пессимизмом. Причина кроется в угрозах разрушения российской инфраструктуры из-за участившихся атаках беспилотников. Дополнительным фактором давления выступают дискуссии о возможном введении налога на сверхприбыль (windfall tax) для металлургических компаний вследствие существенного роста цен на золото и ряд других цветных и драгоценных металлов в последние годы. Данного рода инициативы логичным образом снижают склонность инвесторов к покупке рискованных активов.

Новости, ожидания и торговые идеи. Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал выплатить 19,57 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 2025 год. Суммарно на выплаты планируется направить 44,5 млрд руб., что соответствует 75% чистой прибыли по МСФО. Несмотря на то, что годовая прибыль сократилась на 25% до 59,4 млрд руб. из-за высокой базы прошлого года, площадка сохраняет высокую норму распределения выплат. На наш взгляд, акции МосБиржи остаются качественным защитным активом в период высокой волатильности, однако дальнейший рост котировок будет сдерживаться общим охлаждением деловой активности в финансовом секторе, поэтому мы не рассматриваем эти акции к покупке в краткосрочной перспективе.

«Сургутнефтегаз» раскрыл отчетность по РСБУ за 2025 год, согласно которой компания получила ожидаемый убыток в размере 251,2 млрд руб. против прибыли 923 млрд руб. годом ранее. Главной причиной просадки стала отрицательная валютная переоценка «кубышки» на фоне укрепления рубля в 2025 году. Таким образом, краткосрочный дивидендный потенциал привилегированных акций компании сводится на нет, но в перспективе 2026 года кейс может стать актуальной идей со ставкой на ослабление рубля.

Мы ожидаем, что на рынке сохранятся нейтральные настроения, а индекс МосБиржи найдет поддержку на уровнях вблизи 2750 п. и будет торговаться в диапазоне 2750-2850 п. В среду ожидаются данные по недельной инфляции, а также данные за март по занятости и объему розничных продаж, которые позволят оценить состояние экономики и сформировать более точные ожидания относительно будущего решения Банка России по ключевой ставке. Мы полагаем, что напряженность на рынке труда продолжит снижаться, а темпы роста розничных продаж – замедляться, что в целом выступает фактором в пользу снижения ставки, однако мы ожидаем, что на заседании в апреле регулятор может взять паузу для оценки влияния внешних шоков на российскую экономику.