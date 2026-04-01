«Альфа-Капитал»: Рынок нашёл баланс без аномального давления в какую-либо сторону

Спикер: Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Банк России установил официальные курсы на 1 апреля: доллар — 81,2504 рубля (−4,51 копейки к 31 марта, −0,06%), евро — 93,2739 рубля (−16,3 копейки, −0,17%), юань — 11,7804 рубля (+3,65 копейки, +0,31%). На межбанковских торгах к 9:40 мск доллар держится у 81,21 рубля (−0,11%), евро — 94,05, юань — 11,81. Расхождение между официальным и рыночным курсом по доллару — около нуля. Ещё в первой половине марта этот спред регулярно превышал 80–100 копеек. Сегодня его фактически нет — рынок нашёл баланс без аномального давления в какую-либо сторону.

RUSFAR CNY 31 марта зафиксирован на отметке 2,56%. Рублёвый RUSFAR в тот же день — 14,69%. Спред в пользу юаня восстановился до 12,1 процентного пункта — и это уже юаневый профицит: ставка ушла ниже 7–10%, которые рынок воспринимал как «комфортный» диапазон на протяжении марта. Для участников ВЭД в юаневом контуре это возврат к фондированию, которого они были лишены. Разовый корпоративный эффект здесь не объяснение — объём торгов CNY/RUB по итогам 31 марта достиг почти 9,9 млрд юаней: квартальный период завершён, экспортная конвертация пришла в рынок. Физические лица на Мосбирже, по данным MSCinsider, резко сократили длинные позиции в вечном фьючерсе CNY/RUB — сигнал, что ожидания ослабления рубля к юаню частично пересматриваются.

Глобальный фон сегодня — один из лучших за весь иранский цикл. WSJ со ссылкой на американских чиновников написал, что президент готов остановить военную кампанию даже если Ормузский пролив останется по большей части закрытым — главное достичь обозначенных военных целей. Госсекретарь Рубио добавил в эфире ABC: Вашингтон рассчитывает достичь целей за недели. Рынки отреагировали немедленно: S&P 500 вчера закрылся на +2,91%, Nasdaq 100 — +3,43%, Nikkei сегодня утром прибавил 5,31%, Hang Seng — 2,36%. Brent опустился до 100,43 доллара (−3,40%).

OFAC исключил из SDN-списка три российских судна — контейнеровозы FESCO Moneron и FESCO Magadan (попали под ограничения ещё в феврале 2022-го) и сухогруз «Святой Николай». Формально — «логистическое упрощение» в связке с цепочкой нефтяных лицензий, выданных с марта. Фактически — это первый де-листинг российских судов из американских санкционных списков за четыре года. Прямого курсового эффекта снятие санкций с трёх контейнеровозов, конечно же, не несёт, но сигнальная ценность высока: OFAC делает это на фоне мартовской серии точечных исключений. Параллельно Минэнерго Казахстана сообщило о продлении лицензии на транзит российской нефти через Казахстан в Китай — до марта 2027 года. Санкционная архитектура становится всё менее монолитной, уменьшая операционные издержки для конкретных торговых цепочек.

На глобальном валютном рынке доллар сегодня ослаб по всему спектру. DXY — 99,38 (−0,38%). EUR/USD вырос до 1,1587 (+0,29%): евро укрепляется, несмотря на то что финальный мартовский CPI еврозоны вышел вчера ниже консенсуса — 2,5% г/г при прогнозе 2,6% и предыдущем значении 1,9%. Базовый CPI снизился до 2,3% против ожидавшихся 2,4%. Данные формально снижают инфляционное давление на ЕЦБ, что ограничивает ястребиный аргумент для евро — но рынок игнорирует это в пользу глобального риск-аппетита. USD/CHF упал на 0,59% до 0,7954 и EUR/CHF тоже снижается (0,9214, −0,26%) — защитный спрос на франк присутствует даже в условиях риск-ралли, что говорит о сохраняющейся тревоге под поверхностью рынка. USD/CNH — 6,8783 (−0,13%), юань чуть крепче к доллару, отражая общее ослабление DXY. Маркеры системного EM-риска молчат, развивающиеся рынки в зелёном.

По данным BofA Global Investment Strategy, доля золота в резервах мировых центральных банков впервые с 1996 года превысила долю казначейских облигаций США — 24% против 21%. Этот сдвиг формировался годами, но именно сейчас, когда DXY третий месяц не может ни пробиться выше 100, ни устойчиво уйти ниже 99, он становится операционным контекстом: центральные банки по всему миру в буквальном смысле держат больше золота, чем долга США. Для ЦБ РФ, который с 2014 года активно наращивал долю золота в ФНБ, это подтверждение стратегической логики. Золото сегодня торгуется у 4707 долларов за унцию (+0,86%) — коррекция от мартовских максимумов пока не разворачивается в тренд.

Manufacturing PMI России в марте составил 48,3 против 49,4 в феврале — третий месяц подряд ниже порогового значения 50. Производственный сектор остаётся в зоне сокращения: новые заказы слабы, экспортный спрос ограничен. Слабость промышленного спроса снижает инфляционное давление и косвенно расширяет аргументы для продолжения цикла снижения ключевой ставки ЦБ в апреле.

Наиболее вероятный диапазон на ближайшие дни сохраняется прежний — 80–83 рубля за доллар, с тяготением к нижней его части. Её держат сразу три фактора: юаневый профицит, продолжающиеся продажи ЦБ и экспортная конвертация в конце квартала. Верхнюю задают структурная пауза Минфина, а также риск разворота иранской риторики — Трамп выступит с обращением сегодня ночью, и жёсткий тон немедленно выбьет нефтяной и рисковый нарратив. Протоколы мартовского заседания ЦБ дадут рынку детали обсуждения апрельского сигнала: ищем любые ориентиры по скорости следующего шага смягчения с учётом Manufacturing PMI в зоне сокращения и инфляции, которая замедляется медленнее ожиданий.