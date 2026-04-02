Freedom Finance: Российский рубль завершил торги 1 апреля уверенным ростом

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global:

Российский рубль завершил торги 1 апреля уверенным ростом, нехарактерным для первых торгов нового месяца. Пара CNY/RUB на Мосбирже торговалась у 11,75. На внебиржевых торгах пара USD/RUB ушла ниже 81, а пара EUR/RUB колебалась в пределах 93–94.

Поддержку российской валюте оказали цены на нефть, которые держатся выше $100 за баррель, а также сообщения об экспорте российских сортов в АТР с минимальным дисконтом или с премией к рынку. Дополнительным драйвером роста стали ожидания возобновления переговоров между Россией, Украиной и США. Кроме того, позитивно на курсе отразились смягчение ограничений США на поставку углеводородного сырья из РФ и приостановка обсуждения 20-го пакета санкций в ЕС из-за жесткой позиции Венгрии и Словакии по восстановлению работы нефтепровода «Дружба».

Наконец, росту рубля способствовала публикация Банком России резюме обсуждения решения по ключевой ставке 20 марта, которая была в итоге уменьшена на очередные 0,5 п.п., до 15%. Как следует из вышедших данных, регулятор продолжит оценивать ситуацию для последующего снижения ключевой ставки, принимая во внимание стабильность замедления инфляции, динамику инфляционных ожиданий и анализ рисков, обусловленных внешними и внутренними обстоятельствами. Фондовый рынок отреагировал на этот релиз негативно, но для рубля это оказалось фактором поддержки.

Укрепление рубля вопреки приостановке операций Минфина на валютном рынке, которая продлится с апреля по июнь, может быть связано также с ожиданием увеличения экспортной выручки от продажи энергоносителей. В этом случае регулирование курса с помощью операций с валютой не потребуется. Предполагаем все же, что тенденция к плавному ослаблению рубля в апреле возобновится: оно выгодно и экспортерам и бюджету, а информационных поводов для этого будет вполне достаточно, учитывая сохраняющуюся геополитическую неопределенность.

Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца недели: 79–82, 92–95 и 11,5–11,9 соответственно.