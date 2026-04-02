Freedom Finance: Фондовый рынок осторожно шёл вниз вслед за падающей нефтью

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:

В среду, 1 апреля, российский фондовый рынок провёл первый день апреля и второго квартала вяло, показывая слабую отрицательную динамику на низких объёмах торгов. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи снизился к вечеру на 0,31%, а долларовый РТС - на 0,29%.

Рынок акций отреагировал слабым понижением на достаточно сильное падение цен на нефтяном рынке и опубликованные неоднозначные финансовые результаты по МСФО за 2025 год некоторых «голубых фишек», например, Роснефти. Нефть Brent на вечерней сессии ICE упала в цене на 2,64% до $101,2 за баррель. Коммерческие запасы нефти в США вторую неделю подряд показывают мощный рост, увеличившись в среду на 5,45 млн баррелей, что говорит об отсутствии в США, в отличие от многих чистых импортёров нефти, дефицита топлива. Сообщения Bloomberg о том, что администрация Белого дома ведёт переговоры с союзниками США относительно смягчения санкций в адрес российской нефти, сдержало падение российских акций.

Банк России сегодня выпустил резюме обсуждения решения совета директоров по ключевой ставке от 20 марта. На ближайших заседаниях регулятор, как сообщается в документе, проанализирует, насколько оправдано дальнейшее снижение ключевой ставки с учётом устойчивости замедления инфляции в РФ, изменений инфляционных ожиданий и оценки рисков, связанных с внешними и внутренними условиями. Фондовый рынок оценил этот сигнал ЦБ РФ как достаточно жёсткий, инвесторы к вечеру продолжили игру на понижение, зато валютный рынок такой сигнал, по всей видимости, одобрил.

Рубль, несмотря на завершение налогового периода и начало нового месяца, вновь возобновил укрепление после публикации резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. Биржевой курс пары CNY/RUB снизился на 3 коп. до 11,75 руб. Пара USD/RUB упала на 53 коп. до 80,77 руб., а пара EUR/RUB - на 39 коп. до 93,52 руб.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции холдинга «ЭН+ Груп» (+3%), группы «ПИК» (+2,1%), ВТБ (+2%), группы ЛСР (+1,9%).

Акции «ЭН+ Груп» (+3%), мажоритарного акционера «Русала», вышли в лидеры роста на падающем рынке на новостях об ударах по крупным иранским алюминиевым заводам, на фоне роста цен на алюминий и информации из Bloomberg о том, что в США и Европе есть спрос на российский алюминий. При этом акции самого «Русала» тоже оказались в числе лидеров роста, подорожав на 1,4%.

Лидерами понижения оказались акции Роснефти (-3,4%), обыкновенные акции Татнефти (-2,5%) акции ДВМП (-2,4%), «ФосАгро» (-2,2%).

Акции Роснефти (-3,4%) упали после выхода во вторник неоднозначной отчётности по МСФО за 2025 год, в которой эмитент показал снижение выручки за год на 19% до 8,24 трлн руб. и снижение чистой прибыли на 73% до 293 млрд руб., от падения акции не спасло даже ожидание финальных дивидендов за 4 квартал 2025 года. Мы снизили нашу целевую цену акций Роснефти в годовом горизонте на 10% до 600 руб. за бумагу, но сохранили, благодаря долгосрочным факторам привлекательности и ожиданиям высоких цен на нефть в текущем году, рейтинг акции «Покупать» (не является ИИР).

Из корпоративных новостей важным событием среды стал отчёт Московской биржи об операционных результатах за март 2026 года. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2026 года составил 208,3 трлн рублей, что оказалось на 53% больше, чем в аналогичном месяце текущего года, в основном благодаря более низкой ключевой ставке ЦБ РФ и ожиданиям геополитических смягчений, активизирующим покупки российских акций. Основная доля оборота пришлась, как обычно, на денежный рынок. Объем торгов на денежном рынке в марте 2026 года достиг 158,7 трлн рублей, что на 55% больше, чем в марте 2025 года. Акции биржи сегодня снизились на 0,78% после выхода отчёта. Наша целевая цена акции Московской биржи в годовом горизонте составляет 200 руб. (не является ИИР).

По нашим прогнозам, завтра индекс Мосбиржи будет колебаться снова в коридоре 2750-2850 пунктов. Мы полагаем, что значения курсов доллара, евро и юаня на завтра будут такими: 79,5–82 руб., 92–94 руб. и 11,5 –11,8 руб. соответственно.