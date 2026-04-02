«Цифра брокер»: Индекс МосБиржи по итогам основной сессии в среду символически просел

Обзор российского рынка на 2 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи по итогам основной сессии в среду символически просел, на 0,04% до 2775,24 п., а индекс гособлигаций RGBI замер на уровне 119,17 п. Нефть марки Brent на фоне новостей о возможных переговорах США и Ирана скорректировалась до $101,8 за баррель.

Банк России опубликовал резюме по итогам мартовского заседания, в котором говорится, что повышение НДС в целом уже перенесено в цены, а регулятор всерьез обеспокоен рисками переохлаждения экономики, что стало поводом для снижения ставки до 15%. При этом инфляция в I квартале 2026 года складывается ниже февральских оценок из-за более слабой потребительской активности и более умеренного, чем ожидалось, роста цен на отдельные товары (прежде всего плодоовощную продукцию). Свежие данные Росстата подтверждают замедление темпов роста цен: недельный показатель составил 0,17%, а годовая инфляция опустилась до 5,86%. По прогнозу регулятора, устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во II полугодии 2026 года. По нашим оценкам, Банк России готов к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, и мы придерживаемся своего базового сценария со снижением ключевой ставки до 12% на конец этого года.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Роснефть» представила финансовую отчетность по результатам 2025 года. На фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля выручка компании за год сократилась на 18,8%, составив 8,23 трлн руб. При этом темп снижения затрат и расходов был меньше, чем у выручки, в том числе из-за ценового давления, обусловленного опережающей инфляцию индексацией тарифов естественных монополий. В результате показатель EBITDA в 2025 году сократился до 2,17 трлн руб., маржинальность снизилась до 26%. Чистая прибыль составила 293 млрд руб. снизившись на 73% относительно 2024 года. На высокие дивиденды рассчитывать не приходится, мы прогнозируем годовую выплату в размере 2,26 руб. на акцию, дивидендная доходность всего 0,5%.

Несмотря на то, что цены на нефть практически удвоились с 27 февраля – акции нефтяников за последний месяц показали не сопоставимо скромный рост относительно базового актива. Мы считаем, что помимо технического фактора – отсутствия достаточной ликвидности на рынке, есть и фундаментальные причины. Во-первых, у инвесторов нет достаточно оснований предполагать, что высокие цены на нефть с нами надолго. Во-вторых, недавние атаки по ключевым российским портам в Приморске и Усть-Луге привели к снижению экспорта примерно до трети обычного объёма. Еженедельные поставки снизились до 2,32 млн баррелей в сутки — это самый низкий уровень с февраля 2025 года. При этом цены на нефть Urals и ESPO выросли, что частично компенсировало падение объёмов: стоимость экспорта достигла $1,79 млрд в неделю — максимум с мая 2024 года. В-третьих, танкеры обходят Северное море и Ла-Манш из-за угрозы перехвата судов, увеличивая время в пути на 25%. А ставки фрахта для перевозки российской нефти из Балтийского моря в Индию, в марте превысили $20 за баррель по сравнению с $2 за баррель в начале 2022 года. В итоге главными бенефициарами от скачка цен на нефть являются, в первую очередь, логистические, транспортные и страховые компании.